Bigg Boss 19: एक हफ्ते में मालती चाहर से परेशान हुए घरवाले, दिया रेड फ्लैग, सलमान खान ने कसा तंज

बिग बॉस 19 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने शो में आते ही हंगामा मचा दिया है. मालती हर किसी से भिड़ रही हैं. मालती से परेशान होकर घरवालों ने वीकेंड का वार में उन्हें रेड फ्लैग बताया.

मालती को घरवालों ने बताया रेड फ्लैग (Photo: Instagarm @maltichahar)
Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर हलचल मचा दी है. शो में एंट्री करते ही मालती घरवालों से खुलेआम भिड़ रही हैं. पहले हफ्ते में ही मालती की कई घरवालों संग लड़ाई हो चुकी है. अब वीकेंड का वार में घरवालों ने मालती को लेकर अपनी राय दी और उन्हें रेड फ्लैग बताया. 

घरवालों ने मालती को दिया रेड फ्लैग

अपकमिंग एपिसोड के कई प्रोमो वीडियो सामने आ चुके हैं. सलमान खान प्रोमो में मालती से कहते दिखे- आपने बीच सीजन में शो में एंट्री की है. कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई होगी. सलमान फिर घरवालों से पूछते हैं कि मालती ग्रीन फ्लैग हैं या रेड फ्लैग? ज्यादातर घरवाले मालती को रेड फ्लैग देते नजर आए. 

मालती चाहर (Photo: Instagram @maltichahar)
बिग बॉस में मालती ने मचाया बवाल, 'विलेन' बनकर जीत पाएंगी शो? 

मालती के बारे में तान्या बोलीं- पूरा ही उठाकर दे दूं. सारे ही रेड फ्लैग यही है. मालती को रेड फ्लैग देकर फरहाना बोलीं- उसे सिर्फ लड़ाई करनी है. नेहल और बसीर ने भी मालती को रेड फ्लैग दिया. ऐसे में सलमान खान भी मालती पर तंज कसते नजर आए. सलमान ने मालती से कहा कि क्या उन्होंने शो में आने से पहले अपना हाथ पढ़ा था.

सलमान ने नीलम को दिखाया आईना

वहीं, एक टास्क में नेगेटिव बोलने पर भोजपुरी क्वीन नीलम एक्टर गौरव खन्ना पर भड़क गई थीं. गौरव से नाराज होकर नीलम ने घरवालों के लिए खाना बनाने से ही इनकार कर दिया था. इस बात को लेकर सलमान ने नीलम को आईना दिखाया. 

 

घर में भूचाल लाईं मालती चाहर

बता दें कि मालती चाहर ने जब से बिग बॉस हाउस में एंट्री की है, तभी से ज्यादातर घरवाले उनसे परेशान होते नजर आ रहे हैं. मालती ने कई घरवालों की नाक में दम कर दिया है. उन्होंने किचन ड्यूटी करने से भी इनकार कर दिया था, जिस वजह से फरहाना संग उनकी लड़ाई हो गई थी. 

घर में आते ही मालती ने फरहाना को कई दफा गालियां दीं, मृदुल संग बदतमीजी की और नेहल से भी मालती हाउस ड्यूटी को लेकर भिड़ चुकी हैं. यही वजह है कि ज्यादातर घरवाले एक हफ्ते में ही मालती के खिलाफ हो गए हैं. मालती को घर में ज्यादा कोई पसंद नहीं कर रहा है. अब आने वाले दिनो में मालती शो में क्या हंगामा करती हैं. ये देखने वाली बात होगी. 

