बिग बॉस के घर में हुआ स्टैंडअप कॉमेडी शो, प्रणित मोरे ने उड़ाई मालती की खिल्ली, सलमान ने किया रिएक्ट

बिग बॉस का घर कई मायनों में कंफ्यूजिंग है. वहां एक पल कंटेस्टेंट्स आपस में लड़ते-झगड़ते हैं. दूसरे पल उसी के साथ बैठकर हंसते-खिलखिलाने लगते हैं. पिछले कुछ दिनों में घर के अंदर खूब लड़ाई हुई. लेकिन अब सभी घरवाले एकसाथ बैठकर हंसी-ठिठोली करते दिखेंगे, क्योंकि स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे उन्हें रोस्ट करके उनका मनोरंजन करेंगे.

बिग बॉस के घर में हुआ 'द प्रणित मोरे कॉमेडी शो'

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें प्रणित अपना स्टैंडअप शो करते नजर आते हैं. वीकेंड का वार से पहले सभी घरवाले, घर का माहौल लाइट करने में जुट जाते हैं. इसमें प्रणित अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सभी को हंसा-हंसाकर लोटपोट करते हैं. सबसे पहले वो घर की सदस्य कुनिका सदानंद पर जोक मारते हैं. वो उनकी 'सुरसुरी लगने' वाली बात पर तंज कसते हैं जिसपर एक्ट्रेस और बाकी घरवाले दिल खोलकर हंसते हैं.

फिर प्रणित न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चाहर और बसीर अली पर जोक मारते हैं. वो उनकी घर में लोगों से दुश्मनी को लेकर जोक क्रैक कहते हैं. प्रणित ने कहा, 'मालती का कुनिका जी संग झगड़ा हुआ, उसने उन्हें आकर किस किया. जब वो तान्या से भिड़ी, उसे किस करने चली गई. ये बातें जैसे ही बसीर को पता लगीं, उसने कहा कि मुझे भी मालती से दुश्मनी लेनी है.' प्रणित ने जिस अंदाज से ये बात कही, वो सुनकर हर कोई हंसी के मारे ईधर-उधर गिरने लगा.

सलमान ने ली वाइल्ड कार्ड मालती की चुटकी?

प्रणित ने आगे मालती की कामचोरी पर भी तंज कसा. एक्ट्रेस जबसे घर में आई हैं, हर कोई उनके घर के कामों में ढंग से हाथ ना बटाने की बात से परेशान है. ऐसे में कॉमेडियन ने कहा कि उनके पास हाथ की रेखाएं पढ़ने का टैलेंट है. वो मालती का हाथ देखना चाहते हैं. जब प्रणित ने एक्ट्रेस के हाथ देखे, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बर्तन धोने में कोई एलर्जी नहीं होती.

प्रोमो में आगे होस्ट सलमान ने भी मालती से कुछ सवाल किए, जिसमें वो उनकी चुटकी लेते दिखाई दिए. उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें घर में कौन-कौन से ग्रुप नजर आए? तो मालती ने दो ग्रुप का नाम लिया. लेकिन सलमान ने कहा कि एक और तीसरा ग्रुप भी बनने वाला था, जिसपर फरहाना ने कहा कि वो बनते-बनते रह गया. जब सुपरस्टार ने इसका कारण पूछा, तो फरहाना ने कहा कि उन्हें मालती की असलियत दिख गई.

दरअसल, मालती जबसे घर में आई हैं, तबसे वो घरवालों से लड़ रही हैं. वो तान्या, फरहाना, नेहल, कुनिका, लगभग सभी फीमेल कंटेस्टेंट्स से लड़ चुकी हैं. ऐसे में सलमान ने मालती पर घरवालों संग मिलने-जुलने को लेकर तंज कसा. हालांकि उनकी पूरी बात आगे जब एपिसोड आएगा, तब सामने आएगी.

