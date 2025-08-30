सलमान ने तान्या मित्तल को बनाया घर का स्टार, किसकी लगी क्लास?

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सुपरस्टार सलमान खान शनिवार के दिन अपने पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के पहले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में नजर आए. जिसमें उन्होंने सभी घरवालों संग बातचीत की. जहां एक तरफ सलमान ने कुछ कंटेस्टेंट्स संग मस्ती-मजाक किया. वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स उनके गुस्से का शिकार हुए.

बिग बॉस के घर में किसपर बरसे सलमान खान?

'बिग बॉस 19' का पहला 'वीकेंड का वार' एपिसोड काफी एंटरटेनिंग रहा. सलमान ने इस दौरान घर के तीन सदस्यों अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना और कॉमेडियन प्रणित मोरे की क्लास लगाई. अभिषेक को सलमान ने घर में गंदगी फैलाने और सही ढंग से नहीं रहने के लिए लताड़ लगाई. वहीं एक्टर ने गौरव खन्ना को कैप्टेंसी टास्क के दौरान कुनिका सदानंद को सपोर्ट नहीं देने वाली बात पर भी घेरा.

दरअसल गौरव कुनिका की जगह अशनूर कौर को घर की कप्तान बनाना चाहते थे. उनके मुताबिक अशनूर भी उतनी ही काबिल हैं जितना कोई और कंटेस्टेंट. जिससे कुनिका नाराज हुईं. हालांकि जब सलमान ने गौरव को इस बात पर घेरा, तब पूरा घर गौरव के खिलाफ होता नजर आया. मगर वो अपनी बात पर अटल दिखे.

इसके बाद स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे सलमान के निशाने पर आए. उन्होंने प्रणित को तान्या पर जोक मारने के लिए क्लास लगाई. सलमान के मुताबिक वो तान्या के अलावा किसी और पर जोक नहीं मारते जो गलत है. एक्टर ने प्रणित को उनपर जोक मारने के लिए भी घेरा जो कॉमेडियन ने घर में आने से पहले सलमान के लिए इस्तेमाल किए थे.

Advertisement

'वीकेंड का वार' की सुपरस्टार बनीं तान्या मित्तल?

बिग बॉस 19 के घर में इस बार इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल की एंट्री हुई जिनके नखरे देखकर हर कोई हैरान है. घर में पहले ही हफ्ते के अंदर तान्या कई ऐसी चीजें कर चुकी हैं जिसे देखकर लोग अचंबे में हैं. माना जा रहा था कि सलमान 'वीकेंड का वार' के दौरान तान्या को उनके बर्ताव के लिए अच्छे से सुना सकते हैं. मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ.

उल्टा सलमान तान्या की तारीफ करने लगे और उन्हें सपोर्ट भी किया. तान्या के साथ घरवाले जिस तरह पेश आते हैं, उसपर भी सलमान ने रिएक्ट किया. यहां तक कि सलमान तान्या को बॉस बुलाकर उन्हें हंसाते रहे. घर के बाकी सदस्य कुनिका सदानंद को भी सुपरस्टार की तान्या संग ये नोकझोंक पसंद आई. सभी ने कहा कि तान्या इस वीकेंड की सुपरस्टार हैं. तान्या के अलावा सिंगर अमाल मलिक संग भी सलमान ने खूब सारी मस्ती की.

सलमान ने अमाल को उस बात पर घेरा जिसमें सिंगर ने कहा कि वो घर के बाहर किसी खास इंसान का इंतजार कर रहे हैं. जिसपर एक्टर सिंगर को अलग-अलग लड़कियों से मिलवाकर उनकी बेचैनी बढ़ाते रहते हैं. वहीं एपिसोड के दौरान मृदुल और नतालिया जानोसजेक की जुगलबंदी भी नजर आई. सलमान ने दोनों को एकसाथ डांस करने कहा. इस दौरान उन्होंने मृदुल को नतालिया के लिए अपनी दिल की बात भी सामने रखने का मौका दिया.

---- समाप्त ----