Bigg Boss 19: सलमान ने उठाए तान्या मित्तल के गेम प्लान पर सवाल, घरवालों के सामने किया 'एक्सपोज'

तान्या मित्तल इस हफ्ते बिग बॉस हाउस की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बन चुकी हैं. घर का हर एक सदस्य उनसे खफा है. पिछले 'वीकेंड का वार' के बाद से तान्या और अमाल मलिक के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं. तान्या ने घरवालों के सामने खुलेआम अमाल को भाई बनाया. जिसपर अब होस्ट सलमान खान का रिएक्शन सामने आ चुका है.

सलमान ने किया तान्या मित्तल का गेम प्लान एक्सपोज?

अमाल से दोस्ती टूटने के बाद, तान्या सिंगर के खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी थीं. पिछले हफ्ते वो नॉमिनेशन से पहले कहती सुनाई दी थीं कि उन्हें अमाल मलिक को नॉमिनेट करना है. वो अब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती. तान्या ने सिंगर के लिए अपनी फीलिंग्स वाली बात पर भी सफाई देते हुए कहा था कि वो कभी अमाल से फ्लर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो हमेशा गाली देते रहते हैं.

अब तान्या के इस बर्ताव को लेकर सलमान खान ने उन्हें फटकार लगाई है. नए प्रोमो में देखा गया है कि होस्ट सलमान, तान्या के नॉमिनेशन गेम प्लान का पर्दाफाश कर रहे हैं.

सुपरस्टार ने कहा, 'तान्या, आपके नॉमिनेशन प्लान तो बर्बाद हो गया. बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया. आपने इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहा कि मैं सभी के सामने अमाल को भैया बोलूंगी. आप जलाना और उकसाना चाह रही थीं. लेकिन घर में किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. अब आप भईया से सैया पर तो जा नहीं सकती. अगर यही आपका गेम प्लान है, तो वाह क्या गेम है.'

सलमान की इन बातों से सभी घरवाले काफी हैरान दिखे. वहीं अमाल मलिक मन ही मन तान्या की क्लास लगते देख मुस्कुराते नजर आए. सलमान से पड़ने वाली डांट से तान्या का चेहरा पूरी तरह उतरता दिखा. अब देखना है कि अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर तान्या का रिएक्शन होता है.

तान्या के सपोर्ट में उतरी जनता

सलमान की फटकार से तान्या को कितना ही बुरा लगा हो, लेकिन उनके फैंस इस प्रोमो को देखकर खुश नहीं दिख रहे हैं. वो उनके लिए परेशान हैं और अपनी चिंता जता रहे हैं. तान्या को अचानक बिग बॉस हाउस का विलेन बनता देख, फैंस बिल्कुल खुश नहीं हैं.

