MeToo: साजिद खान को अर्चना-सौंदर्या ने किया ट्रोल! ट्विटर पर वायरल हुआ कास्टिंग काउच का एक्ट

बिग बॉस के घर में हाल ही में साजिद खान का रौद्र रूप देखने को मिला था. साजिद और अर्चना का झगड़ा हुआ, कई भारी-भरकम गालियां भी दी गईं. लेकिन अर्चना इन सब से उलट इस बार शांत सी नजर आईं. अर्चना ने अपने ऊपर गजब का कंट्रोल दिखाया. वहीं सौंदर्या शर्मा ने अर्चना को उसकी गलती बताते हुए अपनी दोस्ती पूरी तरह से निभाई. दोनों की ये बात दर्शकों को खूब पसंद आई. अब इन दोनों की दोस्ती ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है. वहीं बिग बॉस के घर का एक वीडियो भी ट्रेंड हो रहा है, जहां दोनों एक एक्ट करती दिख रही हैं. अब ये एक्ट किस ओर इशारा कर रहा है, आप खुद ही देखकर डिसाइड कीजिए.

बॉस ने किया जॉब सीकर का कास्टिंग काउच

इस वीडियो में सौंदर्या एक बेरोजगार लड़की के रोल में हैं, वहीं अर्चना एक कंपनी की मालिक बनी हैं. दोनों आपस में मजे लेते हुए एक सीन की एक्टिंग कर रही हैं. जहां बॉस लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता है. सौंदर्या जॉब की बात करने बॉस के पास आती हैं, अपना प्रोफाइल बताती हैं और नौकरी की डिमांड करती हैं. इसके बाद अर्चना सौंदर्या से उनका फायदा उठाने की बात करती हैं. अर्चना कहती हैं तुम्हे तो जॉब मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा. इसके बाद सौंदर्या गुस्सा होकर अर्चना को डांटती हैं.

बिग बॉस के घर के अंदर का ये क्लिप अब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर कर एक यूजर ने लिखा- ये दो लड़कियां बिल्कुल निडर हैं. मैं फिर कहता हूं निडर हैं. मजबूत और फाड़ू. मैं उम्मीद करता हूं, तुम सब समझ पा रहे होगे ये किसे ट्रोल कर रहे हैं. साजिद खान. मैंने ये वीडियो रेडिट पर देखा है. यूजर ने प्रियंका चहर चौधरी और शिव ठाकरे को टैग कर लिखा सब देखो.

यूजर्स की डिमांड

ट्वीटर पर अर्चना और सौंदर्या ट्रेंड कर रहे हैं. दोनों के इस क्लिप को दिखाने की डिमांड की जा रही है. यूजर्स बिग बॉस को टैग कर लिख रहे हैं कि ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है. यूजर्स कह रहे हैं कि इन दोनों की तरह किसी में हिम्मत नहीं जो इस तरह के कदम उठा सके. आपको तो मालूम ही होगा, साजिद खान पर कई लड़कियों ने हैरेस करने का आरोप लगाया है. मीटू आंदोलन के तहत साजिद खान पर कई उंगलियां उठीं.

यहां देखें वो ट्वीट्स...

