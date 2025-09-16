scorecardresearch
 

Feedback

शादी के 6 साल बाद मां बनी एक्ट्रेस, नन्हे राजकुमार को दिया जन्म, दिखाई पहली झलक

टीवी के फेमस कपल रोहित पुरोहित और एक्ट्रेस शीना बजाज शादी के करीब 6 साल बाद मम्मी-पापा बने हैं. दोनों के घर बेटे ने जन्म लिया है. सोशल मीडिया पर फैंस के साथ उन्होंने ये गुड न्यूज शेयर की है.

Advertisement
X
शीना-रोहित के घर गूंजी किलकारी (Photo:Instagram/@rohitpurohit08)
शीना-रोहित के घर गूंजी किलकारी (Photo:Instagram/@rohitpurohit08)

टीवी एक्टर रोहित पुरोहित और शीना बजाज ने अपनी एक्टिंग से खूब सुर्खियां बंटोरी हैं. दोनों ही टीवी के फेमस कपल्स में से एक हैं. दोनों के घर इस समय खुशियों का माहौल है. दरअसल शादी के करीब 6 साल बाद रोहित और शीना के घर किलकारी गूंजी है. कपल ने ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस के साथ शेयर की है. 

बता दें कि रोहित पुरोहित और शीना बजाज के मम्मी-पापा बनने पर फैंस और टीवी के कलाकार दोनों को बधाइयां दे रहे हैं. हर कोई उनकी खुशियों में शामिल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर क्या किया पोस्ट?
कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'इट्स बॉय, (बेटा हुआ है) आप सभी के प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए बहुत सारा शुक्रिया.' इतना ही नहीं शीना और रोहित ने फोटोज शेयर कर अपनी नन्ही सी जान की एक हल्की सी झलक भी शेयर की है. दोनों की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝑹𝑶𝑯𝑰𝑻 𝑷𝑼𝑹𝑶𝑯𝑰𝑻 (@rohitpurohit08)

सम्बंधित ख़बरें

salman khan, farah khan
सलमान पर भारी पड़ीं फराह, होस्टिंग में दी टक्कर, जीता दिल 
vicky jain, ankita lokhande
'खून से लथपथ कपड़े', पति का हाल देख रोईं अंकिता 
Charu Asopa Rajeev Sen
तलाक के 2 साल बाद कपल की डेट नाइट, रोमांटिक हुए राजीव-चारु, दोबारा बसाएंगे घर? 
Smriti Irani announces her return to Kyunki, vows to boost India's creative industry
एक्टिंग पर उठे सवाल, मिली कम फीस, स्मृति बोलीं- मेल एक्टर्स... 
smriti irani
मिस इंडिया में स्मृति के जाने से नाराज थे पिता, एक्ट्रेस ने बताया 

टीवी सेलेब्स कर रहे कमेंट
वहीं इस पोस्ट पर टीवी सेलेब्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. ये रिश्ता क्या कहलाता है के रोहित ने लिखा, 'दिल से बधाई शीना और रोहित. भगवान बच्चे को प्यार और आशीर्वाद दे. वहीं रोहित पुरोहित की ऑनस्क्रीन बेटी उर्वा रुमानी ने लिखा, 'मेरे हीरो-हीरोइन को बहुत सारा प्यार.' वहीं टीवी एक्टर हितेश भारद्वाज ने लिखा, 'बधाई हो भाई'.

Advertisement

6 साल बाद गूंजी किलकारी
बता दें कि शीना और रोहित की पहली मुलाकात साल 2012 में टीवी शो अर्जुन के सेट पर हुई थी. जहां दोनों की लंबी दोस्ती प्यार में बदल गई. एक दूसरे को कई साल डेट करने के बाद 22 जनवरी 2019 को राजस्थान में दोनों ने शादी कर ली. अब करीब 6 साल बाद दोनों के घर में किलकारी गूंजी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement