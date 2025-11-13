scorecardresearch
 

ऑडिशन के बहाने फंसाने की कोशिश, टीवी एक्टर संग हुई थी गंदी हरकत, बोला- डर के मारे भागा...

टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी ने बताया कि अपने शुरुआती दिनों में वो मुंबई में एक कास्टिंग काउच घटना का शिकार हुए थे. जानिए कैसे उन्होंने उस डरावने अनुभव का सामना किया और आगे बढ़े.

ऋत्विक धनजानी हुए थे कास्टिंग काउच का शिकार (Photo: rithvikk_dhanjani)
टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी लगभग दो दशकों से भारतीय टेलीविजन का जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने बंदीनी, प्यार की ये एक कहानी, पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल्स और नच बलिए, झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में काम किया है. लेकिन उनकी सफलता का रास्ता आसान नहीं था. हाल ही में ऋत्विक ने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों का एक दर्दनाक अनुभव शेयर किया, जब वो एक कास्टिंग काउच घटना का शिकार हुए थे.

जब ऋत्विक के साथ हुआ धोखा

ऋत्विक ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे, तो हर दिन आराम नगर ऑडिशन के लिए जाया करते थे. एक दिन, ऑडिशन की लंबी लाइन में खड़े होने के दौरान एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं. ऋत्विक ने कहा,“वो व्यक्ति मुझे अंदर ले गया और बोला- तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो.’ मैं हैरान था, लगा जैसे कोई फरिश्ता आया हो. मैं बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया.” 

लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने ऋत्विक को अंदर तक हिला दिया. जब उन्होंने ऑफिस का पता पूछा तो डायरेक्टर ने कहा, “मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं. तुम कैसे आए?” ऋत्विक ने बताया, “बाइक पर.” डायरेक्टर बोला, “ठीक है, मैं पीछे बैठ जाता हूं.” ऋत्विक कहते हैं, “मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत है. कोई बड़ा आदमी खुद की गाड़ी रखता है, लेकिन वो मेरी बाइक पर पीछे बैठा था.”

रास्ते में वो आदमी कई बड़े नामों का जिक्र करता रहा, जिससे ऋत्विक को भरोसा हुआ. लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचे, तो वहां कोई दफ्तर नहीं था- बस एक किराने की दुकान और बन-मक्खन स्टॉल था. उसने कहा, “चलो अंदर चलते हैं,” और एक तंग गली में ले गया. अंदर एक बड़ा बंद दरवाजा था, जिसे उसने खोला और ऊपर जाने को कहा. ऋत्विक ने बताया, “वहां अंधेरा था और सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं. उसने कहा, ‘यही मेरा ऑफिस है.’ मुझे बहुत डर लगा, मैं कांप गया था.”

कास्टिंग डायरेक्टर की हरकत से सन्न रह गए थे ऋत्विक

ऊपर पहुंचकर डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि वे किस तरह का काम करना चाहते हैं. ऋत्विक ने अपना लैपटॉप निकाला और शो-रील दिखाई. कुछ देर देखने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, “तुम बहुत मेहनती हो,” और फिर बोला, “इस इंडस्ट्री में मेहनत नहीं, समझदारी से काम करना पड़ता है.” इसके बाद उसने ऋत्विक को छूना शुरू किया. ऋत्विक ने बताया, “जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं जम गया. मैं बहुत डर गया था, उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल का था. किसी तरह मैं वहां से भाग निकला.”

बाद में वे सीधे अपने दोस्त के पास पहुंचे और फूट-फूट कर रो पड़े. उन्होंने कहा, “मैं इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोच रहा था. मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं लंबे समय तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया.”

जब उनसे पूछा गया कि क्या अब #MeToo आंदोलन के बाद कुछ बदलाव आया है, तो ऋत्विक ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि अब हालात बदल रहे हैं. ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और सबको खुलकर बोलना चाहिए. अगर अब कोई ऐसा करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. क्योंकि तब मैं लाचार था, कुछ नहीं कर सका. लेकिन अब जो भी ऐसी स्थिति में हो, उसे आवाज उठानी चाहिए.”

हाल ही में ऋत्विक धनजानी ने 2024 में ‘झलक दिखला जा 11’ को होस्ट किया था.

---- समाप्त ----
