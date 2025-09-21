scorecardresearch
 

राइज एंड फॉल में आकृति से भिड़े अर्जुन बिजलानी, पत्नी पर कमेंट से हुए गुस्सा

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अर्जुन बिजलानी और आकृति नेगी के बीच जमकर लड़ाई देखने को मिली. इस दौरान आकृति ने अर्जुन की वाइफ पर भी कमेंट कर दिया.

आकृति नेगी और अर्जुन के बीच हुई लड़ाई (Photo: x/@MXPlayer)
रियलिटी शो राइज एंड फॉल में इस वीक काफी ड्रामा देखने को मिला. शो के फेमस कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी को जनता के वोट ने नॉमिनेशन  से तो बचा लिया लेकिन इससे उनकी बहस और लड़ाई नहीं रुकी. शो के लेटेस्टे प्रोमो में अर्जुन का गु्स्सा साफ देखा गया. जिसमें वो बाली और आकृति नेगी के साथ जमकर भिड़ते नजर आए.

आकृति और अर्जुन की बहस
राइज एंड फॉल का नया प्रोमो सामने आया है. जिसमें दिखाया गया है आकृति, अर्जुन से बोल रही हैं कि आप इंसान को इतना टिक-टिक करोगे तो इंसान फटेगा. ये मत समझ जाना कि मैं आपके साथ हूं. अर्जुन का जवाब होता है कि मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है. आकृति कहती हैं. 'वीकेंड में मुझे इसने बोला कि मैं इनके खिलाफ जा रही हूं. क्योंकि हमारे राजा बाबू को आगे लेकर जाना है.' इस पर अर्जुन, आकृति को नंदू कहकर बोलते है- नाड़ा चाहिए तो मुझसे ले लेना.' आकृति कहती हैं, - अपनी बीवी को जाकर नाड़ा दे देना.'

पत्नी का नाम सुन गुस्सा हुए अर्जुन
वहीं जब आकृति और अर्जुन के बीच बहस और तेज हुई तो आकृति ने अर्जुन पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं आकृति ने अर्जुन की पत्नी पर भी कमेंट कर दिया. इसके बाद अर्जुन गुस्से में आकर कहते हैं, 'बस बहुत हुआ. मेरी बीवी को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है.' यह कहकर वे गुस्से में कमरे से बाहर चले जाते हैं.

क्या आएगा को ट्विस्ट?
वहीं ऑडियंस के प्यार ने अर्जुन के इस बार बचा लिए, लेकिन बाली और आकृति के साथ हुई ये लड़ाई क्या नया रंग लाएगी, देखना होगा. वहीं अर्जुन का गुस्सा शो में उनकी गेम को और मजबूत करेगा या फिर ये लड़ाई उनकी साख ले डूबेगी? देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होता है.

