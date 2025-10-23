कंटेंट क्रिएशन से रिटायर होना चाहती है 'रिबेल किड', पुरानी गलतियों पर हो रहीं ट्रोल, बोली- कुछ नया...

इंस्टाग्राम पर 'रिबेल किड' से मशहूर अपूर्वा मुखीजा को आज हर कोई जानता है. इसकी एक बड़ी वजह इसी साल की शुरुआत में हुई 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉन्ट्रोवर्सी भी थी. अपूर्वा के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई थी. उन्हें रिबेल किड का रवैया पसंद नहीं आया था. अपूर्वा काफी समय तक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुई थीं.

सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए क्या करती है 'रिबेल किड'?

अपूर्वा मुखीजा एक ऐसी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपनी वीडियोज से कई मिलियन व्यूज बटोरने का दमखम रखती हैं. वो कई बड़े ब्रैंड कोलैब भी करती हैं जिससे उन्होंने काफी सारे पैसे भी कमाए हैं. उन्हें 'रिबेल किड' इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो बेखौफ होकर अपनी बातें इंटरनेट पर रखती हैं. लेकिन उन्हें एक वक्त इमोशनल होते भी देखा गया था.

हाल ही में स्क्रीन संग बातचीत के दौरान अपूर्वा ने कहा कि उन्हें अपना इमोशनल साइड इंटरनेट पर दिखाना पसंद नहीं. उनका मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर सकती हैं. वो इसे अपना काम मानती हैं. उन्होंने इसकी शुरुआत ही मस्ती के नजरिए से की थी. हालांकि अब उन्हें इंटरनेट उतना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि लोगों ने इसे पैसे कमाने का तरीका बना दिया है.

Advertisement

अपूर्वा ने कहा, 'हम सभी ने इसको एक मजेदार काम के तौर पर शुरू किया था और अब लोग इसके लिए इंडस्ट्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. ये बिल्कुल कैमरे से बात करने जैसा है, तो हम यहां कैसे पहुंचे? आपको लोगों के बीच बने रहने, ट्रेंड में बने रहने, हर जगह दिखने, तस्वीरें खिंचवाने, किसी इवेंट में जाने और नेटवर्क से दोस्ती करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है... ये सब किसने सोचा?'

क्यों रिटायर होने चाह रहीं अपूर्वा?

अपूर्वा ने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि इस इंडस्ट्री को किसने कमर्शियलाइज किया. ये मेरा चैलेंज है, मैं इसे कभी इतना सीरियस नहीं लेती थी और अब अचानक हर कोई मुझसे इसे सीरियस लेने और एक खास तरीके से काम करने के लिए कह रहा है. मैं बस एक लड़की हूं जो कैमरे से बात करना चाहती है, ये इतना गहरा नहीं है.'

अपूर्वा बताती हैं कि वो अब अपनी पर्सनल लाइफ को भी सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर नहीं करती हैं. उनका कहना है कि वो ज्यादातर पार्टी में होती हैं जिसके लिए लोग उन्हें जज करते हैं और फिर उनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है. उन्हें लोग उनकी पुरानी गलतियों की भी याद दिलाते रहते हैं. रिबेल किड ने खुलासा किया है कि वो अब कंटेंट क्रिएशन से रिटायर होना चाहती हैं.

Advertisement

अपूर्वा ने कहा, 'मैं कंटेंट क्रिएशन से रिटायर होना चाहती हूं. मैं ये पिछले काफी वक्त से कर रहीं हूं, इसलिए अब कुछ और करना चाहती हूं. मैं किसी और चीज पर काम करना चाहती हूं. मेरे कुछ और प्लान हैं जिसपर काम जारी है. अगर वो काम कर गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ, तो मैं कंटेंट बनाती रहूंगी.'

बता दें कि अपूर्वा इसी साल करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वो अभी एक टॉक शो 'स्पाइस इट अप' को होस्ट भी कर रही हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएटर-एक्ट्रेस कुशा कपिला भी आई थीं.

---- समाप्त ----