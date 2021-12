ब्रेकअप के बाद भी Rashmi Desai से नाराजगी नहीं हुई खत्म, अरहान खान ने किया 'Aisi Ladki' कमेंट

बिग बॉस 13 में एक्स कपल रश्मि देसाई और अरहान खान के बीच भयंकर ड्रामेबाजी देखने को मिली थी. शो में दोनों ने अपना रिश्ता कबूला. फिर शो में ही उनका ब्रेकअप हुआ. अरहान खान के बारे में सलमान खान ने ऐसी पोल खोली कि रश्मि संग उनका रिश्ता टूट गया. शो से निकलने के बाद दोनों के रिश्ते खराब हैं. रश्मि जहां अब अरहान पर बोलने से बचती हैं वहीं अरहान रश्मि पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं.

अरहान का रश्मि देसाई पर कमेंट, लिखी ये बात

रश्मि देसाई सीजन 15 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आई हैं. शो में रश्मि की जर्नी पर आए दिन उनके एक्स बॉयफ्रेंड अरहान खान कमेंटबाजी कर रहे हैं. एक बार फिर अरहान ने रश्मि पर निशाना साधते हुए लिखा- क्या आप लोगों को लगता है कि रश्मि बदल गई है? नहीं डियर, वो वही अटेंशन, सिंपेथी गेनर है. #AisiLadki के बारे में तुम जानते हैं अगर तुम जानते हो तो. #BiggBoss15. अरहान खान का ये कमेंट वायरल हो रहा है.

You guys think she's Changed? No dear wo Wahi Attention, Sympathy Gainer hai #AisiLadki you know if you Know #BiggBoss15