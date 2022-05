Rahul Vaidya Naughty Balam song: 'सारी इज्जत खो डाली, सेक्सियस्ट ढोंगी हो', राहुल वैद्य पर बरसीं उर्फी जावेद

बॉलीवुड सिंगर राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) की चर्चा हर ओर होती नजर आती है. हाल ही में सिंगर का नया गाना 'नॉटी बलम' (Naughty Balam) रिलीज हुआ, जिसमें वह एक्ट्रेस नायरा एम बनर्जी संग स्क्रीन शेयर करते नजर आए. सॉन्ग का वीडियो बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रहा है. यूट्यूब पर कुछ ही घंटों में इस गाने को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. गाना तो राहुल वैद्या का हिट हो गया है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिंगर ट्रोलिंग से नहीं बच पाएंगे.

गाना समंदर किनारे शूट किया गया है. इस सॉन्ग में एक्ट्रेस नायरा एम बनर्जी ने केवल बिकिनी पहनी है और राहुल वैद्य उनके साथ डांस और रोमांस करते नजर आ रहे हैं. कुछ दिनों पहले राहुल वैद्य ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उनका कहना था कि आगे आने वाले समय में फैशन के नाम पर न्यूड फोटोशूट्स हुआ करेंगे. राहुल वैद्य ने हालांकि, इस ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उर्फी जावेद ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी बात रखी थी.

उर्फी ने किया राहुल को ट्रोल

एक बार फिर उर्फी जावेद ने राहुल वैद्या को निशाने पर ले लिया है. उर्फी जावेद अपनी बात को मोड़-तोड़कर रखने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं. एक्ट्रेस अपनी बोल्ड स्टाइलिंग के लिए जानी जाती हैं. राहुल वैद्य के सॉन्ग 'नॉटी बलम' के रिलीज के बाद उर्फी ने एक बार फिर सिंगर को मुंहतोड़ जवाब दिया है. साथ ही उन्हें सेक्सियस्ट ढोंगी भी कहा है.

I saw a photo today on Instagram. My wife sent it to me. And mark my words “In the coming years people will start posting nudes in the name of fashion or trend”! Save this tweet for evidence. 🐒 God bless us