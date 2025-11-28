scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

24 की उम्र में एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, EX-बॉयफेंड पर लगे थे आरोप, बोला- मुझे हत्यारा...

प्रत्युषा बनर्जी ने कई सालों पहले आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई थी. अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उस हादसे को याद कर बताया कि कैसे वो प्रत्युषा को बचाने की कोशिश करते रहे. लेकिन बदले में उनपर कई इल्जाम लगे.

Advertisement
X
एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की मौत पर क्या बोले एक्स बॉयफ्रेंड (Photo: ITG)
एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की मौत पर क्या बोले एक्स बॉयफ्रेंड (Photo: ITG)

सीरियल 'बालिका वधु' में आनंदी बनकर लोगों का दिल जीत चुकीं एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी आज हमारे बीच नहीं. लेकिन फैंस उन्हें अक्सर याद करते रहते हैं. प्रत्युषा ने जिस तरह टीवी पर अपनी छाप छोड़ी थी, वो आजतक कोई नहीं कर पाया. उनकी अचानक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. प्रत्युषा ने महज 24 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी.  

प्रत्युषा बनर्जी की मौत पर क्या बोले एक्स-बॉयफेंड?

प्रत्युषा की मौत पर सस्पेंस आज भी बना हुआ है. हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्रत्युषा ने ऐसा कदम क्यों उठाया. उस वक्त एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर भी कई आरोप लगे. उनके लिए कहा गया कि उन्होंने प्रत्युषा की हत्या की. हालांकि पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बताया था कि एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई थी. अब अपने ऊपर लगे सभी आरोपों और प्रत्युषा की मौत पर उनके एक्स-बॉयफ्रेंड राहुल ने कई सालों बाद बात की है. फ्री प्रेस जर्नल से राहुल ने उस पल को याद किया, जब उन्होंने प्रत्युषा को फांसी के फंदे में लटका देखा.

सम्बंधित ख़बरें

palash muchhal smriti mandhana wedding postponed
Film Wrap: पलाश ने दिया स्मृति को धोखा, प्यार में है दीपक चहर की बहन? 
archana puran singh remembers dharmendra
कपिल के शो में धर्मेंद्र संग नाची थीं अर्चना, आखिरी मुलाकात याद कर हुईं इमोशनल 
Malti Chahar shares her struggle story
BB में दीपक चाहर की बहन, सपोर्ट में उतरे क्रिकेटर्स, मालती के लिए मांगे वोट 
gurucharan singh cries for dharmendra
धर्मेंद्र के निधन से टूटे 'तारक मेहता के सोढ़ी', फूट-फूटकर रोए 
Ashnoor Kaur talks about body-shaming.
21 साल की अशनूर का गेम पड़ा सेलेब्स पर भारी, क्या जीतेगीं बिग बॉस ट्रॉफी?  

उन्होंने कहा, 'मैं सबसे पहले वहां पहुंचा और एक ताला बनाने वाले की मदद से हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की. हमारे फ्लैट में एक बालकनी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी. हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि घंटी बजाने पर भी वो नहीं खोल रही थीं. मैंने ताला तोड़ने की कोशिश की. मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा था. मुझे लगा कि शायद उन्होंने शराब पी रखी थी या सोई हुई थीं.'

Advertisement

'तभी ताला बनाने वाला पीछे से आया और वो डर गया. उसके हाथ कांप रहे थे. ताला अंदर से नहीं खुल रहा था क्योंकि वो प्रत्युषा को देखकर घबरा गया था. जब उसने दरवाजा खोला और मैंने ऊपर देखा, तो वो एक काले साटन के कपड़े में लटकी हुई थीं. ये बहुत बुरा था. मैंने हिम्मत जुटाई और उन्हें अस्पताल ले गया. जब मैं उन्हें वहां ले जा रहा था, तब वो जिंदा थीं. मैंने उन्हें सीपीआर देने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाईं.'

प्रत्युषा से आखिरी बार किस बारे में हुई थी राहुल की बात?

राहुल ने आगे कहा कि प्रत्युषा के पिता एक्ट्रेस संग काफी बदतमीजी किया करते थे. वो बताते हैं कि जब उनकी मुलाकात प्रत्युषा से हुई, तब वो काफी बुरी हालात में थीं. उनका दावा है कि एक्ट्रेस दिमागी रूप से ठीक नहीं थीं. राहुल ने ये भी बताया कि प्रत्युषा की मौत से पहले उनकी उनसे आखिरी बार क्या बात हुई थी. 

राहुल ने कहा, 'उनकी मौत से 2-3 दिन पहले, उनके पिता और उनके बीच बातचीत हुई थी जिसमें उनके पिता द्वारा कुछ गालियां दी गई थीं. हमारी आखिरी बातचीत में मैं उनसे पूछ रहा था कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा कि उन्हें गालियां सुनना पसंद नहीं है. तो मैंने पूछा कि तुम्हें कौन गालियां दे रहा है? उन्होंने कहा कि उनके पिता ही उन्हें गालियां दे रहे हैं. जब एक पिता अपनी बेटी को गालियां देता है, तो इसका बहुत असर होता है.' 

Advertisement

'मेरी भी एक बेटी है, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं उसे गालियां दे रहा होता, तो उसे कितना बुरा लगता? प्रत्यूषा मुझसे कहती थीं कि मैं कमा रही हूं और मेरे पिता सारा पैसा शराब पीकर उड़ा रहे हैं। ये कितना बुरा है? ये लोगों के दिमाग पर असर डालता है.'

अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोले प्रत्युषा के एक्स?

राहुल ने आगे अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा, 'जब ये सब हुआ, तो उन्होंने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया और जांच पूरी तरह से पटरी से उतर गई. उन्होंने मुझे श्मशान घाट तक भी नहीं जाने दिया. ये लोग कहते रहे कि वो हत्यारा है, उसने उसे मारा, उसने उसे फांसी पर लटका दिया. उसे फांसी पर लटकाने का मेरा क्या मकसद था? क्या मैं अपनी प्रेमिका को मारने के लिए बॉम्बे आया था? लोग यही कहते रहे और आज भी मुझे हत्यारा कहा जाता है.'

बता दें कि प्रत्युषा बनर्जी की मौत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी. एक्ट्रेस सलमान के शो बिग बॉस 7 का भी हिस्सा रह चुकी थीं. उनकी जर्नी शो में काफी अच्छी रही. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement