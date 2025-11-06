बिग बॉस 19 में हुई कॉमेडियन प्रणित मोरे की एंट्री! इलाज के लिए गए थे बाहर, घरवाले हुए खुश

इस हफ्ते 'बिग बॉस' में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है. शो में तीसरी बार कोई घरवाला बेघर होने के बाद, घर में वापसी करने जा रहा है. खबर है कि कॉमेडियन प्रणित मोरे दोबारा 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनेंगे. उनकी एंट्री इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' एपिसोड से पहले हो जाएगी.

बिग बॉस हाउस में वापस आया कंटेस्टेंट

सलमान खान का शो 'बिग बॉस' एक ऐसा रियलिटी शो है, जहां रिश्ते पल भर में बनते-बिगड़ते हैं. कंटेस्टेंट्स आमतौर पर आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं. लेकिन वही लोग जब कोई शो छोड़कर जा रहा होता है, तो उसे आखिरी बार विदा करने जरूर आते हैं. पिछले हफ्ते बिग बॉस हाउस से प्रणित मोरे की छुट्टी हुई थी.

प्रणित के बाहर निकलने का कारण उनकी बीमारी थी. सलमान ने संडे के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बताया था कि कॉमेडियन बीमार हैं, जिसके लिए उन्हें शो छोड़कर घर से बाहर आना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर्स उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएं. हालांकि सलमान ने ये साफ नहीं किया था कि प्रणित का शो में वापस आना अभी तय है या नहीं.

लेकिन अब बिग बॉस के फैनक्लब अकाउंट बीबीतक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रणित मोरे ने 'बिग बॉस' हाउस में वापस एंट्री मार ली है. उन्हें देखकर सभी घरवाले बेहद खुश भी हुए हैं. कॉमेडियन ने घर में आने के तुरंत बाद, अपना हिट स्टैंडअप शो 'द प्रणित मोरे शो' भी किया, जिससे उन्होंने सभी को एंटरटेन किया.

प्रणित मोरे की वापसी, फैंस खुश

प्रणित मोरे ने 70 दिनों में 'बिग बॉस' फैंस को इंप्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी. उनका अंदाज कई लोगों को पसंद था. वो जिस तरह घर से बेघर हुए, उससे कई लोग उदास थे. लेकिन अब उनकी वापसी से फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है. हर कोई इस न्यूज से काफी खुश है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर प्रणित घर में वापस आकर कैसे अपने गेम में सुधार लाते हैं.

कई यूजर्स गौरव खन्ना, मृदुल और मालती चाहर के लिए भी खुश हैं क्योंकि प्रणित के जाने से इन लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगा था. वहीं कुछ लोग फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को लेकर चिंतित हैं कि अब उन दोनों का प्रणित को देखकर क्या रिएक्शन होगा. खैर, प्रणित के आने से जो होगा, वो तो आने वाले एपिसोड्स में दिख ही जाएगा. वैसे, क्या आप भी प्रणित की वापसी से खुश हैं?

