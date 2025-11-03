बीमारी के चलते बिग बॉस से बाहर हुआ कंटेस्टेंट, अब कैसी है तबीयत? मिली जानकारी

इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' काफी रोचक रहा. होस्ट सलमान खान ने कई घरवालों की क्लास लगाई. वहीं उन्होंने घरवालों को ऐसा झटका भी दिया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो पिछले ही हफ्ते कप्तान बने थे, उन्हें शो छोड़कर बाहर जाना पड़ा. हालांकि उनके बाहर जाने के पीछे एक गंभीर वजह बताई गई.

कैसी है प्रणित की तबीयत?

सलमान ने जब प्रणित को घर से एविक्ट करने की बात बताई, तब उन्होंने ये भी साफ किया कि प्रणित कम वोटों के आधार पर नहीं. बल्कि अपनी बीमारी के चलते शो छोड़ रहे हैं. कुछ दिनों पहले प्रणित डेंगू पॉजिटिव आए थे, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी. ऐसे में घर में रहकर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था. इसलिए मेकर्स ने उन्हें घर से बाहर लाने का फैसला किया.

हालांकि सलमान ने ये भी साफ किया था कि प्रणित की घर में वापसी फाइनल नहीं है. फैंस कॉमेडियन की चिंता करने लगे. उन्हें डर सताने लगा कि आखिर प्रणित कैसे हैं? तो अब उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट सामने आ चुकी है. प्रणित की टीम ने सोशल मीडिया पर सुनिश्चित किया है कि कॉमेडियन की हालत पहले से ठीक है. वो अभी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं.

प्रणित की टीम का बयान (Photo: Instagram @rj_pranit)

प्रणित के अकाउंट से स्टोरी पोस्ट करके टीम ने लिखा, 'दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहते थे कि प्रणित बिलकुल ठीक हैं. हम बिग बॉस की टीम के लगातार कॉन्टैक्ट में हैं और वो हमें उनके ठीक होने की जानकारी दे रहे हैं. आप सभी के प्यार, सपोर्ट और दुआओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. कृपया उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते रहें. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.'

प्रणित के जाने के बाद कैसा था घरवालों का हाल?

प्रणित मोरे के जाने से लगभग पूरा घर हैरान था. भले ही वो बीमारी के चलते, शो से बाहर हुए हों. लेकिन उनका जाना उनके दोस्तों के लिए एक तगड़े झटके जैसा था. जब प्रणित घर से बाहर निकले, तब अभिषेक बजाज और मृदुल का चेहरा पूरी तरह उतर गया. उन्हें अफसोस हुआ कि प्रणित नए-नए घर के कप्तान बने और उन्हें तुरंत ही बाहर निकलना पड़ा. वहीं मालती चाहर पूरी तरह अकेली पड़ती नजर आईं. उन्होंने कॉमेडियन के जाने के बाद कहा कि घर में उनका एक ही दोस्त बना था, अब वो भी चला गया.

