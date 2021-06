देवोलीना पर पर्सनल कमेंट करने के बाद निया शर्मा ने मांगी माफी, लिखा ये

टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी नाबालिग के साथ रेप के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. एकता कपूर और निया शर्मा सहित कई टीवी एक्टर उनके सपोर्ट में हैं. हालांकि, देवोलीना भट्टाचार्जी को ये बात रास नहीं आई थी. देवोलीना ने स्टार्स की क्लास लगाते हुए ट्वीट किया था. इसके बाद निया शर्मा ने भी पलटकर उन्हें जवाब दिया था. दोनों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग देखने को मिली. हालांकि, अब दोनों ही एक्ट्रेस ने एक-दूसरे माफी मांग ली है.

निया ने मांगी देवोलीना से माफी

निया शर्मा ने माफी मांगते हुए लिखा- मेरी मां, भाई और रवि ने बड़े प्यार से समझाया कि मैं सही नहीं थी. 3 क्लोज लोग गलत नहीं हो सकते ये कंसीडर करते हुए मैं माफी मांगती हूं. देवोलीना मैंने शायद पर्सनली थोड़ी लाइन क्रॉस कर दी. मैं माफी चाहती हूं. ये इम्पल्सिव था. उम्मीद है कि तुम इसे भूल जाओगी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म करो. एक बार फिर से सॉरी.

देवोलीना ने भी किया ये रिप्लाई

इस पर जवाब देते हुए देवोलीना ने लिखा- हैलो निया ठीक है. मुझे भी माफ कर देना अगर मेरी किसी बात से हर्ट हुआ हो तो हालांकि, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था. तुम्हारी मां, भाई और रवि को मेरी तरफ से सम्मान देना. सुरक्षित रहो. वहीं देवोलीना ने ट्वीट कर लिखा- मैं कहती हूं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी-छोटी लड़ाईयां होती रहती हैं. मेरी भी माफी स्वीकार करो.



'दीदी को बताओ पैनडेमिक में कैंडल मार्च नहीं करते', निया शर्मा-देवोलीना की कैट फाइट



क्या है पूरा मामला?

देवोलीना ने ट्वीट कर लिखा था- 'आपके सोशल मीडिया हैंडल्स से वो नहीं बचने वाला है. मगर करमा उन सभी लोगों को जरूर सबक सिखाएगा जो उस 7 साल की बच्ची के बारे में संवेदनशील नहीं हो पा रहे. कैसे लोग हो यार तुमलोग? धरने पर बैठो, भूख हड़ताल करो, दिखाओ अपना सपोर्ट. मगर गंदगी ना फैलाओ. क्या गंदगी मचा रखी है.'

Seems like never https://t.co/MT4otVyxsX i said badi badi sehero mein choti choti ladayee hoti rehti hai. ❤️Accept my apologies too. 🙌🏻❤️🌺 https://t.co/v001EoLOZH