हिट जोड़ियां-मुनव्वर फारुकी की कॉमेडी, फिर भी मिली कम TRP, बंद होगा 'पति पत्नी और पंगा'!

कपल शो 'पति पत्नी और पंगा' के बंद होने की खबरें हैं, जिसका कारण कम टीआरपी बताई जा रही है. अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी के बाद शो की टीआरपी में कितना उछाल आया, जल्द ही मालूम पड़ेगा.

पति पत्नी और पंगा को रिप्लेस करेगा नागिन 7 (Photo: Instagram @avikagor)
पति पत्नी और पंगा को रिप्लेस करेगा नागिन 7 (Photo: Instagram @avikagor)

कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को लेकर बुरी खबर सुनने को मिल रही हैं. अटकलें हैं कि शो जल्द बंद होने वाला है. इसकी वजह कम टीआरपी बताई जा रही है. हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि नागिन 7 के लॉन्च होने की वजह से ये शो बंद किया जा रहा है. सुपरनैचुरल शो का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. अभी तक नागिन का खुलासा नहीं हुआ है. शो की ऑनएयर डेट और स्टारकास्ट का खुलासा होना अभी बाकी है.

कपल शो को रिप्लेस करेगा नागिन 7?
पति पत्नी और पंगा ने कलर्स टीवी पर लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 को रिप्लेस किया. सेलेब्रिटी कपल की मस्ती, पर्सनल खुलासों और कॉमेडी से भरपूर ये लाइट हार्टेड शो पसंद किया जा रहा है. शो करीबन 3 महीने पहले ऑनएयर हुआ था. टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पति पत्नी और पंगा अगले महीने बंद हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स ने फाइनल एपिसोड की तैयारी शुरू कर ली है. शो को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी होस्ट कर रहे हैं.

सेलेब्रिटी कपल में हिना खान-रॉकी जॉयसवाल, रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, अविका गौर-मिलिंद चंदवानी, देबीना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, ममता लहरी-सुदेश लहरी, गीता फोगाट-पवन कुमार और स्वरा भास्कर-फहाद अहमद ने पार्टिसिपेट किया है. शो में कपल्स को एक दूसरे से कंपीट करना पड़ता है. उन्हें फन टास्क दिए जाते हैं. हाल ही में सेट पर टीवी एक्ट्रेस अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने शादी रचाई है. 

अविका की शादी बढ़ाएगी शो की TRP?
मिलिंद-अविका की वजह से शो की टीआरपी में कितना उछाल आया है, ये इस हफ्ते की बार्क रेटिंग में मालूम पड़ेगा. शो को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. लेकिन ये इतना बेहतर नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी. टॉप 5 शोज में पति पत्नी और पंगा अपनी जगह नहीं बना पाया. जबकि शो में इंडस्ट्री के टॉप कपल्स ने शिरकत की.

उनकी लाइफ के चटपटे किस्से शो में सुनने को मिले. मुनव्वर फारुकी ने स्टैंडअप कॉमेडी के साथ होस्टिंग में ट्विस्ट डाला. शो में एक से बढ़कर एक टास्क हुए, इमोशनल किस्से भी सेलेब्स ने रिवील किए. बावजूद इसके कलर्स का ये शो लाफ्टर शेफ जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया. 

लेकिन टीवी पर रियलिटी शोज की बाढ़ के बीच ये शो लोगों को एंटरटेन करने में कामयाब रहा है. वैसे आपकी इस शो को लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं...
 

