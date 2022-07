Anupamaa के समर पर गुस्साए मेकर्स, शो से किया बाहर, एक्टर ने दी सफाई

टेलीविजन के पॉपुलर शो Anupamaa से सबके चहेते 'समर' यानी पारस कलनावत को बाहर का रास्ता दिखा गया है. ये खबर पारस के फैंस के लिये जितनी शॉकिंग है, उतनी ही सच भी है. अनुपमा के मेकर्स पारस कलनावत से इतने नाराज हुए कि उन्होंने रातोरात एक्टर को शो से आउट कर दिया. आइये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो पारस कलनावत की शो से छुट्टी कर दी गई.

अनुपमा से बाहर हुए पारस

अनुपमा के छोटे बेटे के रूप में पारस कलनावत ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. वहीं अचनाक उनका शो से बाहर होना हर किसी को खल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुपमा से बाहर होने के बाद पारस 'झलक दिखला जा 10' में अपना डासिंग हुनर दिखाते नजर आयेंगे. हालांकि, मेकर्स की नाराजगी की वजह भी यही शो है.

कहा जा रहा है कि पारस कलनावत ने अनुपमा मेकर्स को बिना बताये 'झलक दिखला जा 10' का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था. पारस की इस हरकत से गुस्साए अनुपमा शो के मेकर्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके उन्हें शो से आउट कर दिया. शो के डायरेक्ट राजन शाही (Rajan Shahi) ने पारस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने शो का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है. जिस वजह से उन्हें अनुपमा से निकाल दिया गया है.

क्या बोले पारस?

Bombay Times को दिये गये इंटरव्यू में पारस कलनावत ने इस सारे मुद्दे पर अपनी सफाई दी है. पारस का कहना है कि झलक दिखला जा से वो नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं. पर उनके दिल में अनुपमा शो की टीम के लिये काफी सम्मान है. वो कहते हैं कि मैं झलक दिखला जा से अपना नया सफर शुरू करने जा रहा हूं. पर जब मीडिया में इसे लेकर खबरें आईं, तब मैंने शो साइन नहीं किया था. लेकिन मेकर्स इसे सच मान बैठे. ऐसा नहीं है कि पारस को अपनी भूल का एहसास नहीं है. आगे बात करते हुए पारस कहते हैं कि मुझे शो साइन करने से पहले मेकर्स से बातचीत कर लेनी चाहिये थी, जो कि उन्होंने नहीं की.

नये शो के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनुपमा में उनका कैरेक्टर इवॉल्विंग नहीं था. इसलिये उन्होंने शो छोड़ना ठीक समझा. एक्टर को जो सफाई देनी थी, उन्होंने दे दी. उम्मीद है कि अनुपमा के मेकर्स भी बीती बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे. बाकी पारस कलनावत को नये शो के लिये All The Best!