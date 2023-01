Bigg Boss 16: LSD 2 से निम्रत का बॉलीवुड डेब्यू, ट्रोल हुईं एकता कपूर, यूजर्स बोले- प्रियंका को लेना चाहिए था

रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' धीरे-धीरे अपने फिनाले वीक की ओर बढ़ रहा है. बस तीन हफ्ते और, हम सभी के सामने इस सीजन का विनर होगा. अब यह कहना मुश्किल है कि इस बार जीतने की रेस में कौन कितना काबिल है, क्योंकि हर कोई अपने मुताबिक, अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है. साजिद खान, अब्दू रोजिक और सृजिता डे तो पिछले हफ्ते बाहर निकल गए. अब सौंदर्या शर्मा के एविक्ट होने की बात सामने आ रही है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार के वीकेंड के वार एपिसोड में साजिद और अब्दू की जोड़ी फैन्स का मनोरंजन करने भी आ रही है. सलमान खान ने शालीन और टीना के साथ प्रियंका को भी झाड लगाई है. हर बीतते हफ्ते के साथ शो काफी दिलचस्प होता जा रहा है.

निम्रत करेंगी बॉलीवुड डेब्यू

अब खबर आ रही है कि निम्रत कौर अहलूवालिया के हाथ सॉलिड गोल्ड लगा है. यानी की हमारी 'छोटी सरदारनी' जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. एकता कपूर और दिबाकर घर में स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाले हैं. दोनों ही अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे हैं और इन्हें निम्रत मिल गई हैं. एकता कपूर अपने सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' के लिए भी एक नया चेहरा देख रही हैं. कहा जा रहा है कि इसके लिए एकता ने प्रियंका को साइन किया है. वहीं, निम्रत कौर अहलूवालिया 'लव सेक्स और धोखा 2' के लिए साइन की गई हैं.

CONFIRMED!!! Ekta Kapoor announced #NimritKaurAhluwalia as the heroine for one of the segments in the sequel to Love Sex Aur Dhoka. Her character in the film will be a contestant on a Bigg Boss-style reality show.



निम्रत का यह बॉलीवुड डेब्यू होगा. एक्ट्रेस इस रियलिटी शो का हिस्सा बनने से पहले 'छोटी सरदारनी' शो में नजर आती थीं, लेकिन बीच में इन्होंने शो को अलविदा कह दिया था. 'बिग बॉस 16' में निम्रत ने बताया था कि वह कुछ समय तक डिप्रेशन से जूझ रही थीं. दवाइयां चलीं और अब वह पहले से बेहतर महसूस करती हैं. कई बार घर के अंदर भी निम्रत का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिला है.

एकता हो रहीं ट्रोल

हालांकि, एकता कपूर अपनी इस अनाउंसमेंट पर अब ट्रोल हो रही हैं. प्रियंका चौधरी के फैन्स का कहना है कि 'नागिन 7' के लिए तो उन्हें साइन कर लिया, इस फिल्म के लिए क्यों नहीं किया. प्रियंका के फैन्स एकता कपूर से काफी नाराज हैं. वह तरह- तरह के ट्वीट्स कर प्रोड्यूसर के बारे में लिख रहे हैं.

Matlab film me nimrit to next nahin face will be pcc 😭 — ♡ shanaya ♡ (@shannus_world) January 21, 2023

jab tak priyanka k rumours uth rhe the movie krne k tabh tak sab thk tha,aur jab abh nimrit ko sign kiya ja rha hai to woh galat ho gaya..kya hypocrisy hai pri k fans ki..TUM KRO TO RASLEELA HUM KRE TO CHARACTER DHEELA — Dr.rkaur (@Rubalpreekaur) January 21, 2023

If Priyanka would have grab this opportunity your choice of words would have been different — Gaurav Rathod (@GauravRathod01) January 21, 2023

एकता कपूर 'लव सेक्स और धोखा 2' को प्रोड्यूस करने वाली हैं. ऐसे में एकता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह बिग बॉस के घर के अंदर इस साल भी जाने वाली हैं और वहां से कोई दो नए चेहरों को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में कास्ट करने वाली हैं. हालांकि, एकता ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी थी और न ही फ्रेश फेसेस को लेकर कोई खुलासा किया था. न ही यह बताया था कि उनके दिमाग में किन कंटेस्टेंट्स का नाम चल रहा है.