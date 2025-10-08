scorecardresearch
 

TV पर एक्ट्रेस ने किया एक्सपोज, धनश्री को हुई चिढ़, बोलीं- घर का माहौल खराब...

फैमिली वीक के बाद अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा की दोस्ती ने नया मोड़ ले लिया है. अरबाज की गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली ने राइज एंड फॉल में आकर धनश्री को एक्सपोज किया. पोल खुलने के बाद धनश्री हर किसी को अपनी सफाई देती दिख रही हैं.

कैमरे पर खुली धनश्री की पोल (PHOTO: Screengrab)
धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल शो में नजर आ रही हैं. शो की शुरुआत से ही उन्होंने अरबाज पटेल और आदित्य नारायण संग एक ग्रुप बना लिया. लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा आदित्य उनके ग्रुप से अलग हो गए. इधर अरबाज और धनश्री की नजदीकियां बढ़ती गईं. अरबाज ने गेम में धनश्री का साथ दिया. वहीं धनश्री पीठ-पीछे अरबाज की बुराई करती नजर आईं.

फैमिली वीक में जब अरबाज की गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली ने धनश्री को एक्सपोज किया, तो हर कोई हैरान रह गया. 

धनश्री ने अरबाज को दिया धोखा
फैमिली वीक में एक्ट्रेस निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने आईं. उन्होंने अरबाज को बताया कि धनश्री उनके साथ दोस्ती का रिश्ता नहीं निभा रही हैं. जबकि अरबाज, धनश्री को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं. निक्की ने अरबाज को बताया कि धनश्री, आदित्य-अर्जुन से उनकी बुराई करती नजर आती हैं. अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर अरबाज इमोशनल हो गए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @riseandfall_realitytv

धनश्री को जब ये सारी बातें पता चलीं, तो वो कोने-कोने में लोगों को अपनी सफाई पेश कर रही हैं. धनश्री, मनीषा रानी से कहती हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि निक्की किस चीज के लिए क्यों बोल रही थी. वो उसको (अरबाज) समझा रही थी कि तू गलत दिख रहा है. तू ये कर रहा है. वो कर रहा है. अगर चार लोग बोल रहे हैं कि अगर अरबाज को एक बार तुम समझाती हो, तो ठीक है, लेकिन वापस से तीसरे दिन पहले जैसा हो जाता है. मैं उस पर कैसे झगड़ा करूं, जब वो सच बात है. तो मैं हां... हां... कर देती हूं. 

धनश्री आगे कहती हैं कि लेकिन किसी ने ये कहा कि अरबाज की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा, तो मैंने स्टैंड लिया है. मैंने कहा है कि ये सब नहीं बोलने का. मैंने उसके लिए स्टैंड लिया. ये आकर उसे निक्की ने भी बोला. 

धनश्री की मम्मी ने नहीं की अरबाज से बात 
फैमिली वीक के बाद अरबाज पटेल और धनश्री के बीच बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं. एक ओर जहां निक्की ने धनश्री को एक्सपोज किया. वहीं धनश्री की मम्मी ने भी अरबाज से बात नहीं की थी. जिसे लेकर धनश्री और अरबाज की बहस भी हुई. 

देखते हैं कि धनश्री-अरबाज की दोस्ती आगे किस मोड़ पर जाती है. 

