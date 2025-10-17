scorecardresearch
 

परिवार का खत पढ़ इमोशनल हुए बसीर-अशनूर, नेहल के छलके आंसू

बिग बॉस के घर की कप्तान नेहल चुडासमा ने बसीर अली और अशनूर कौर को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद वो पूरी तरह टूटती दिखाई दी हैं. नेहल का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है.

नेहल चुडासमा की अग्निपरीक्षा (Photo: Instagram @nehalchudasama9)
Bigg Boss 19: सलमान खान के शो में हर रोज एक नया ट्विस्ट आता रहता है. इस हफ्ते घरवालों के सामने अग्निपरीक्षा की घड़ी आ चुकी है. क्योंकि सभी को अपने परिवार की तरफ से चिट्ठी पढ़ने मिली है. हालांकि ये मौका सभी को नहीं मिल पाया. कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट ने भोजपुरी क्वीन नीलम गिरी की चिट्ठी के टुकड़े होने के लिए मशीन में डाल दिया.

इमोशनल हुईं नेहल, घरवालों के सपोर्ट में लिए फैसले

घरवालों को अपनी फैमिली की चिट्ठी पढ़ने तभी मिलती जब कोई दूसरा घरवाला उसे पढ़ने की इजाजत उन्हें देता. ये कैप्टेंसी टास्क का हिस्सा था, जिसमें फरहाना ने नीलम को चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं दिया. लेकिन फिलहाल घर की कप्तान बनीं नेहल चुडासमा ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे बसीर अली और अशनूर कौर अपनी-अपनी चिट्ठी पढ़ पाए हैं.

शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नेहल कन्फेशन रूम में नजर आई हैं और बिग बॉस उन्हें एक फैसला चुनने का मौका देते हैं. नेहल को हक दिया जाता है कि वो फैसला ले सकें कि कौन अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ सकता है. वो इसमें किसी को मना भी कर सकती है. मगर नेहल ऐसा करती नहीं दिखाई देती. वो अशनूर और बसीर को अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ने का मौका देती हैं. 

अशनूर अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ते वक्त रोने लगती हैं. वहीं बसीर अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हैं. दोनों को इस तरह इमोशनल होता देख नेहल खुद को रोक नहीं पाती. वो सिसक-सिसककर रोने लगती हैं. हालांकि नेहल ने इस फैसला से किस चीज की कुर्बानी दी है, ये अभी साफ नहीं. उन्हें इस तरह रोता देख उनकी दोस्त फरहाना और बसीर भी साथ आते हैं. फरहाना नेहल के इस फैसले के सपोर्ट में नजर आई हैं.

वीकेंड का वार में घरवालों पर फूटेगा सलमान का गुस्सा

इस वीकेंड बिग बॉस के घर में कई लोग सलमान खान के गुस्से का शिकार बनने वाले हैं. वो नेहल, अमाल, मालती, फरहाना, नीलम, बसीर, तान्या को उनके इस हफ्ते किए बर्ताव पर फटकार लगाएंगे. शो पर अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक भी आएंगे, जो अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपना बर्ताव सुधारने की सलाह भी देंगे.

