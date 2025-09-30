scorecardresearch
 

'तुम्हारी बांहों में सोना...', अमाल के प्यार में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम? कहा- I love You, हैरान हुईं तान्या

बिग बॉस 19 में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी छाई हुई हैं. वो अमाल मलिक संग अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. अपकमिंग एपिसोड में नीलम ने अमाल के लिए अपने प्यार का इजहार किया. उन्होंने शो में अमाल के साथ मजेदार फ्लर्टिंग की और कहा कि उन्हें पता है कि अमाल के दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं.

नीलम को हुआ अमाल से प्यार (Photo: Instagram @neelamgiri_/amaal_mallik)
नीलम को हुआ अमाल से प्यार (Photo: Instagram @neelamgiri_/amaal_mallik)

बिग बॉस 19 में प्यार के फूल खिलने लगे हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी प्लेबैक सिंगर अमाल मलिक पर फिदा होती दिखी हैं. पहले भी उन्होंने अमाल संग फ्लर्टिंग की थी. बाद में ये कहकर बात को टाला कि वो मस्ती कर रही थीं. अब एक बार फिर नीलम ने अमाल से अपने प्यार का इजहार किया है. 

नीलम की अमाल संग फ्लर्टिंग
शो का मजेदार वीडियो सामने आया है जिसमें नीलम का एंटरटेनिंग साइड दिखा है. वो शो में अपने खास दोस्त अमाल को छेड़ती दिख रही हैं. तान्या, नीलम, अमाल और शाहबाज के साथ गार्डन एरिया में बैठी हैं. वो फन करते हुए अमाल संग फ्लर्टिंग करने लगती हैं. वो सिंगर पर इंग्लिश में लाइन मारती हैं. ये देख अमाल और शाहबाज खूब हंसते हैं. नीलम, अमाल से कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं. मैं रोऊंगी नहीं. मुझे पता है तुम्हारी हंसी के पीछे मैं हूं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमाल को कहा- आई लव यू
फिर वो अमाल के पास जाकर उनसे माफी मांगती हैं और कहती हैं- तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूं. लेकिन आई लव यू. ये सुनकर तान्या मित्तल हैरान हो जाती हैं. अमाल ने नीलम के प्यार का इजहार सुनकर कहा कि ये लड़की तो गई. क्या दिन आ गए हैं अब लड़कियां मुझे छेड़ रही हैं.  

नीलम ने किया शो में एंटरटेन
फिर नीलम शाहबाज के कंधे पर अपना सिर रखकर लेट जाती हैं और कहती हैं- मैं तु्म्हारी बांहों में सोना चाहती हूं. शाहबाज और अमाल ये सुनकर हैरान दिखे. सिंगर ने कहा कि नीलम इंग्लिश बोलने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रही है. फिर वो शाहबाज को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए बात को खत्म करती हैं.

ये एंटरटेनिंग वीडियो देख फैंस की भी हंसी छूट गई है. वो नीलम की अमाल संग केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं. फैंस के मन में सवाल है क्या नीलम सच में अमाल को पसंद करने लगी हैं. क्योंकि जीशान ऐसा दावा शो में कर चुके हैं. दूसरी तरफ, अमाल ये क्लियर कर चुके हैं कि वो बाहर किसी लड़की को पसंद करते हैं. शो में अमाल ने अपनी मिस्ट्री गर्ल को प्रपोज भी किया था.

---- समाप्त ----
