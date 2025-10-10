scorecardresearch
 

'हमने जल्दबाजी में...', रश्मि देसाई संग तलाक पर नंदीश संधू का रिएक्शन, सालों बाद तोड़ी चुप्पी

टीवी के पॉपुलर सीरियल 'उतरन' से घर-घर में पहचान बनाने वाले नंदीश संधु की रश्मि देसाई से शादी टूट गई थी. अब एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है. वहीं अब हाल ही में एक्टर ने रश्मि देसाई संग हुए तलाक पर रिएक्शन दिया है.

रश्मि देसाई पर क्या बोल नंदीश संधू (Photo:X/@nandishsandhu)
टीवी के पॉपलुर सीरियल 'उतरन' से घर-घर में पहचान बनाने वाले नंदीश संधू ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई से शादी की थी. हालांकि ये शादी महज 3 साल तक चली. अब खबर आई है कि नंदीश ने एक बार फिर सगाई कर ली है. वहीं इस बीच एक्टर ने रश्मि देसाई से शादी और तलाक को लेकर अब रिएक्शन दिया है.

सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में नंदीश ने अपनी शादी उसके बाद के तलाक और इस एक्सपीरियंस ने रिश्तों पर उनके विचारों को कैसे इफेक्ट किया. इस पर खुलकर बात की.

नंदीश संधु ने क्या कहा?
नंदीश संधू ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि हम दोनों के लिए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लेना एक समझदारी भरा फैसला था. हमारी सोच एक-दूसरे से मेल नहीं खा रही थी. हमारे विचार, हमारा नजरिया, हमारा स्वभाव अलग-अलग था. इसलिए मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में यह फैसला लिया. उस समय हम यंग थे और हममें समझदारी की कमी थी.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर ने आगे कहा, 'जब हम साथ रहने लगे और हमें एहसास हुआ कि हम एक-दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, तो कॉम्बिलिटी एक बड़ा मुद्दा बन गई. जब तलाक हुआ तो मुझे लगा जैसे हर कोई मुझे ही दोषी ठहरा रहा है. लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं ही विलेन हूं. मीडिया में आरोप लगाए गए कि मैं दुर्व्यवहार करता हूं और महिलाओं पर डोरे डालता हूं. मैं खुद को अलग-थलग महसूस करने लगा. इसका असर मेरे प्रोफेशनल ऑप्शन पर भी पड़ा.'

नंदीश और रश्मि की दोस्ती
नंदीश ने यह भी खुलासा किया कि रश्मि के साथ उनके रिश्ते स्ट्रेसफुल बने हुए हैं. उन्होंने कहा, 'हम दोस्त नहीं हैं क्योंकि इंटरव्यू में उनकी कुछ कमेंट्स से मुझे थोड़ा दुख हुआ था और मेरा मानना ​​था कि अगर मैं अपनी गरिमा बनाए रख रहा हूं, तो इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है. मैंने उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा.'

नंदीश की हुई सगाई
टीवी एक्टर नंदीश सिंह संधू ने एक्ट्रेस कविता बनर्जी के साथ सगाई कर ली है. इस खास मौके की फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. जो इस वक्त वायरल है. इस पोस्ट के कैप्शन में नंदीश ने लिखा, हाय पार्टनर.

