Nakul Mehta Health update: हॉस्पिटल में एडमिट हुए नकुल मेहता, शो की शूटिंग पर लगाया ब्रेक

टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर नकुल मेहता (Nakul Mehta) को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. बड़े अच्‍छे लगते हैं 2 (Bade Achhe Lagte Hain 2) में राम की भूमिका निभा कर घर-घर फेम पाने वाला नकुल बीमार हैं. ट्रीटमेंट के लिये उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ गया. आइये जानते हैं कि आखिर टेलीविजन के राम को क्या हुआ है और अब वो कैसे हैं.

हॉस्पिटल पहुंचे नकुल मेहता

नकुल मेहता के चाहने वालों को जानकर दुख होगा कि खराब तबीयत के चलते नकुल मेहता को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. अस्पताल आने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी छोटी सी सर्जरी भी की है. सर्जरी कराने के बाद एक्टर पूरी तरह रेस्ट मोड पर हैं, जिस वजह से उन्होंने बड़े अच्‍छे लगते हैं 2 की शूटिंग भी रोक दी है. अब नकुल मेहता शो पर कब वापसी करेंगे. इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

वहीं अगर शो की बात की जाये, तो बडे़ अच्छे लगते हैं 2 में राम और प्रिया दोनों ही एक-दूसरे को प्यार करने लगे है. कपल की लाइफ अच्छी चल रही थी. तभी राम को उसके पिता के कातिलों का पता चल जाता है. पिता के दुश्मनों के बारे में जानते ही राम चाहता है कि प्रिया अपनी मां, मिस्टर सूद और वरूण को पुलिस के हवाले सौंप दे. पर प्रिया जानती है कि राम के पिता के मर्डर में उसकी मां का कोई रोल नहीं है. अब आने वाले वक्त में शो की कहानी प्रिया और राम के रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाती है. ये देखना दिलचस्प होने वाला है.

इस फिल्म में आये थे नजर

नकुल मेहता टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर और चहेते स्टार्स में से एक हैं. नकुल मेहता के करियर की शुरुआत एक विज्ञापन से हुई थी, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आये थे. इसके बाद उन्होंने अध्ययन सुमन की फिल्म हाल-ए-दिल से बॉलीवुड में भी कदम रखा. पर अफसोस वो बड़े पर्दे पर अपना जादू नहीं चला पाये, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया. टेलीविजन में आते ही नकुल मेहता 'इश्कबाज', 'दिल बोले ओबेरॉय' और 'बड़े अच्‍छे लगते हैं 2' जैसे शोज से दर्शकों के बीच पहचान बनाने में कामयाब रहे.

Get Well Soon Nakul Mehta!