KK Passes Away: आसान सी दिखने वाली जिंदगी कब मुश्किल बन जाती है. पता ही नहीं चलता. कल तक जिन केके (KK) के गाने सुनकर हम अपना सफर आसान बनाते थे. आज वो केके हमेशा के लिये खमोश हो गये हैं. 31 मई की रात सिंगर की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई और इस खबर पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है. केके की डेथ हर किसी के लिये शॉकिंग है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई वीडियोज और फोटोज भी शेयर किये जा रहे हैं.

चेहरे पर मिले चोट के निशान

यारों और पल जैसे सुपरहिट गानों से अपने करियर की शुरूआत करने वाले केके मंगलवार को कोलकाता के विवेकानंद कॉलेज में कॉन्सर्ट के लिये पहुंचें थे. इवेंट के दौरान केके ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से वहां मौजूद लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया था. केके परफॉर्मेंस के दौरान फुल जोश में थे. पर धीरे-धीरे-धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी.

सोशल मीडिया पर केके के लास्ट इवेंट के कई वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो ऐसा है, जिसमें उन्हें टॉवल से चेहरा पोछते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में केके की तबीयत खराब सी नजर आ रही है. कभी वो ऊपर देखते नजर आ रहे हैं, तो कभी पानी की बोतल उठाते दिखे. ठीक महसूस करने के लिये वो स्टेज में इधर-उधर टहले भी.

