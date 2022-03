Naagin 6 में नजर आएंगी Rashami Desai, ले रहीं Tejasswi Prakash से ज्यादा फीस?

रश्मि देसाई इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रश्मि, कंगना रनौत के शो लॉक अप में नजर आने वाली हैं. तो अब खबर है कि रश्मि देसाई अपने नागिन के रूप को दोबारा धारण करने वाली हैं. तेजस्वी प्रकाश के शो नागिन 6 में रश्मि लाल नागिन का रोल निभा रही हैं. इतना ही नहीं इस शो के लिए रश्मि, तेजस्वी से ज्यादा फीस ही ले रही हैं.

तेजस्वी से ज्यादा फीस ले रहीं रश्मि?

खबर है कि नागिन 6 में रश्मि देसाई की एंट्री हो रही है. अभी यह खबर कंफर्म नहीं हुई है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी प्रकाश और रश्मि देसाई को एक बार फिर साथ देखने का मौका फैंस को मिलेगा. दोनों के ही फैंस एक्ट्रेसेज को साथ देखने के लिए उत्साहित हैं. इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इस शो में काम करने के लिए रश्मि देसाई को शो की लीड तेजस्वी प्रकाश से ज्यादा फीस दी जाने वाली है.

इस बारे में एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया है. यूजर ने बताया कि रश्मि को ज्यादा फीस मिलने की बात से तेजस्वी खुश नहीं हैं. उन्होंने अपनी नाराजगी प्रोडक्शन हाउस को जताई है और उनकी बड़ी बहस भी प्रोडक्शन से हुई है. यूजर ने लिखा, 'रश्मि देसाई नागिन 6 की लीड से तीन गुना ज्यादा फीस चार्ज कर रही हैं. तेजस्वी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं. उनकी प्रोडक्शन हाउस से अदि बहस हुई है, जिसके बाद वह नागिन के सेट पर बने पूल में कूद गईं.'

#Exclusive 😱😱#RashamiDesai is charging 3× more than Lead of #Naagin6.

Tejasswi is not happy with the decision & had a big argument with the production & after that jumb into the pool of Naagin set ..!!



Kya aapko lagta h Unko sympathy mil payegi ??

Jude rhiyo for more updates — 🔥 𝙎𝙊𝙃𝙄𝙇 🔥 (@_ardently_elite) March 23, 2022

वैसे इस ट्वीट को देखकर लगता है कि जिस भी यूजर ने इस ट्वीट को लिखा है उसे रश्मि पसंद है और तेजस्वी प्रकाश से नफरत है. इस ट्वीट के बाद जाहिर तौर पर फैंस बंटे हुए नजर आ रहे हैं. फैंस के बीच तेजस्वी और रश्मि को लेकर बहस छिड़ गई है. वैसे यह ट्वीट फेक भी माना जा रहा है. शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि रश्मि और तेजस्वी के बीच अच्छी दोस्ती है. दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.

Stop trolling teja aur agar hum start kardenge to Rona mat tum Rashamians 😈🚶🏼‍♀️ — Pɪʏᴀ★ (@Piyaketweets) March 23, 2022

Please don't spread negativity it may be person from some third FD ..real fan can never do it — Neha (@Neha77738448) March 23, 2022

Teja se 3x exp hai abb utana charge nahi karegi to bejjat ho jayegi 1o sal choti ladaki jo lead hai to paise hi kama krteja care for Rashmi till bb last ep as person but not trusting in game

PH ne thoda na ha bola to Rashmi chillane lagi thi mai aisi ladki huu chai phekungi ✌️ — shona (@sushma21sush) March 23, 2022

तेजस्वी से टकराएंगी रश्मि

कुछ दिन पहले रश्मि देसाई की नागिन 6 के सेट्स से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. इन तस्वीरों में रश्मि को एक्ट्रेस महक चहल के साथ एरिअल स्टंट करते देखा गया था. बताया जा रहा है कि रश्मि शो में लाल नागिन बनकर आ रही हैं. लाल नागिन एक असुर है जो अपने ही देश के खिलाफ है. ऐसे में तेजस्वी प्रकाश का किरदार प्रथा अपने देश को असुरों से बचाने के लिए जी-जान से कोशिश करेगी.