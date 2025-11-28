'बिग बॉस' मेकर्स पर मृदुल का कमेंट, इवेंट में उमड़ा जनसैलाब, बोले- मुझे 4 वोट से...

टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 में ग्रेटर नोएडा के मृदुल तिवारी ने अपने देसी अंदाज और सादगी से लोगों के दिलों में जगह बनाई. शो में नतालिया संग उनकी केमिस्ट्री और फरहाना भट्ट की ओर से मिले 'गंवार' कमेंट से वो चर्चा में रहे. हालांकि मिड-वीक एविक्शन में उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा. जिसे लेकर वो काफी नाराज भी हैं.

अगर आपने शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मृदुल का एलिमिनेशन आम नॉमिनेशन प्रक्रिया से अलग, लाइव ऑडियंस वोटिंग के जरिए हुआ था. कंटेस्टेंट्स ने कैप्टेंसी के लिए शो में पहुंची आम ऑडियंस के सामने कैंपेन किया था. जिसके बाद सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग हुई. इस वोटिंग में मृदुल को बस 4 वोट मिले. जिसके बाद शो से उन्हें बाहर कर दिया.

बिग बॉस को आईना दिखा रहे मृदुल

बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद से ही मृदुल तिवारी ये बात पचा नहीं पा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 4 वोट के जरिए कैसे बाहर कर दिया गया? उन्होंने इसे लेकर मेकर्स पर कई बार सवाल भी उठाए. अब बीते दिन एक निजी इवेंट में इटावा पहुंचे मृदुल ने एक बार फिर बिग बॉस को आईना दिखाया है.

दरअसल अपने इटावा टूर की फोटो मृदुल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की. जिसमें भारी जनसैलाब देखा गया, जो मृदुल तिवारी की सिर्फ एक झलक के लिए वहां पहुंचा था. मृदुल ने इस फोटो को शेयर करते हुए बिग बॉस पर तंज कसा है. यूट्यूबर ने लिखा, '4 वोट मिले थे मुझे... ये मेरा परिवार है और मैं इनके घर का लड़का.' कई यूजर्स का मानना है कि मृदुल अपनी पोस्ट से बिग बॉस को आईना दिखा रहे हैं.

एविक्शन को लेकर क्या कहा था?

सिर्फ 4 वोट हासिल कर बिग बॉस से बाहर होने वाले मृदुल ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा. मुझे फैंस, दोस्त, भाइयों के लिए भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मुझे बाहर से सपोर्ट कर रहे थे. अगर मुझे भी बाकी सबकी तरह बेदखल किया जाता, तो शायद यह कोई बड़ी बात नहीं होती. लेकिन जिस तरह से चीजें प्लान की गईं और उन्हें अंजाम दिया गया, वह ठीक नहीं लगा.'

