स्ट्रेस के चलते अस्पताल पहुंची एक्ट्रेस, हुआ बुरा हाल, बोलीं- लगा था मेरी आखिरी सांस है

एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने मंगलवार, 30 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक गंभीर पोस्ट शेयर की. उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. अपने फैंस के साथ खुलकर बात करते हुए, उन्होंने अपनी सेहत और बिजी जिंदगी के उनके शरीर पर पड़े प्रभाव के बारे में अपडेट दिया. मंदाना ने बताया कि थकावट, डिहाइड्रेशन और तनाव के कारण उन्हें दिक्कतें आई थीं.

मंदाना ने दी हेल्थ अपडेट

मंदाना ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी तस्वीरें शेयर कीं. साथ ही एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें लगा था कि उनकी जान को खतरा हो गया था. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं महीनों से लगातार यात्रा कर रही थी, बिना रुके उड़ानें, आयोजन, देर रात तक काम, मीटिंग्स, समयसीमा और सपनों का पीछा. बॉस-लेडी एनर्जी सही में जबरदस्त थी. लेकिन शुक्रवार को, मेरे शरीर ने कहा, 'आज नहीं.' जिसे मैंने अपनी आखिरी सांस माना, वह थकावट, डिहाइड्रेशन और तनाव था, जो कुछ और डरावने रूप में छिपा था.'

उन्होंने खुलासा किया कि टेस्ट और स्कैन के बाद उन्हें राहत मिली कि उनका दिल और शरीर शारीरिक रूप से ठीक हैं. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने शरीर का अच्छे से ख्याल नहीं रखा. एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मैं एड्रेनालाईन पर चल रही थी. इसकी फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए, तब तक इंतजार करती रही जब तक इसे चीखना नहीं पड़ा. अपने दिल का इको देखते हुए, मैं खुद को 'धन्यवाद' कह करने से रोक नहीं सकी. मुझे सहारा देने के लिए धन्यवाद जब मैं बहुत आगे बढ़ जाती हूं. मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद जब मैं अपनी रफ्तार को धीमा करना भूल जाती हूं.'

अंत में मंदाना करीमी ने लिखा, 'यह पोस्ट मेरा अनुस्मारक है, और शायद आपका भी, कि ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं है. यह रुकने में भी है. यह उस शरीर का सम्मान करने में है, जो हमें हर चीज के माध्यम से ले जाता है, भले ही हम हमेशा इसे कृपा नहीं दिखाते. मेरे दिल को, मेरे शरीर को, मैं तुम्हें देखती हूं. मैं तुम्हारी कदर करती हूं. मैं वादा करती हूं कि मैं बेहतर ध्यान रखूंगी.'

एक्ट्रेस के इस इमोशनल अपडेट के बाद, फैंस ने कमेंट्स सेक्शन में चिंता और समर्थन के मैसेज की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने लिखा, 'ध्यान रखें, अच्छे से आराम करें और जल्दी ठीक हों, आप कमाल की महिला हैं.' दूसरे ने लिखा, 'हमेशा आनंदित रहें और अपने सबसे अच्छे संस्करण में रहें. हमेशा सुपरवुमन.' एक और ने लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाएं... आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं.' बता दें कि आखिरी बार 2022 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'थार' में मंदाना करीमी नजर आई थीं. फिलहाल उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है.

