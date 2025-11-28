scorecardresearch
 
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने फरहाना को मारी लात, बिग बॉस में किया हंगामा, बोली- तू गिरी हुई...

बिग बॉस 19 में मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच विवाद बढ़ गया है. दोनों के बीच टशन चल रहा है. अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कैसे उनके बीच तू तू-मैं मैं हुई है. मालती ने फरहाना को गुस्से में लात तक मार दी. फरहाना ने भी इसका करारा जवाब दिया.

मालती-फरहाना में हुई लड़ाई (Photo: Instagram @colorstv)
बिग बॉस 19 में गेम इंटेंस हो चुका है. मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच कैटफाइट फिर से देखने को मिली है. बीते कई दिनों से उनके बीच टशन देखने को मिल रहा है. शो में वो एक-दूसरे पर कमेंटबाजी करने का मौका नहीं छोड़ते हैं. लेकिन अब उनका झगड़ा एग्रेसिव हो चुका है. बात यहां तक पहुंच गई कि मालती ने फरहाना को लात तक मार दी.

फरहाना-मालती में हुई लड़ाई

अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में देखने को मिला है कैसे फरहाना और मालती के बीच तू तू-मैं मैं हुई है. वीडियो में फरहाना शहबाज बदेशा के साथ लिविंग रूम में बैठी हैं. वो शहबाज को दिखाती हैं कैसे मालती ने टिश्यू यूज करके यहीं पर फेंके हुए हैं. फरहाना के सामने रखे टेबल पर मालती का सामना रखा है. तभी मालती आती है और फरहाना से कहती हैं वो टेबल के ऊपर से अपने पैर हटाएं, क्योंकि उन्हें टेबल से सामान लेना है. लेकिन फरहाना बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलतीं. ये देखकर मालती का पारा हाई हो जाता है. वो टेबल पर जोर से लात मारती हैं और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फरहाना-मालती ने एक दूसरे को मारे ताने

फरहाना ने मालती को ताना मारते हुए कहा- ऐसे लात मारकर मैं तुझे यहां से बाहर निकाल दूंगी. शुक्र कर हील निकालकर तुझे मुंह पर नहीं मारा. लौंडागिरी दिखानी है इसे. जवाब में मालती बोलीं- जो भी सड़क पर रहते हैं वो भी तेरे से अच्छे होते हैं. तू तो पता नहीं यहां पर कर क्या रही है? अब इतना सब सुनकर फरहाना भी कहां चुप रहने वाली थीं. उन्होंने मालती पर तंज कसते हुए कहा कि तू तो सड़क पर बैठने वालों से भी ज्यादा गिरी हुई है. अपनी सफाई में फरहाना ने कहा कि वो टेबल पर हमेशा ही ऐसे पैर रखती हैं. मालती ने बताया कि फरहाना ने टेबल पर जानबूझकर पैर रखे. वो फरहाना को बदतमीज कहती हैं.

Advertisement

बीते एपिसोड में मालती की वजह से फरहाना को टिकट टू फिनाले नहीं मिला. इस वजह से भी फरहाना के दिल में मालती को लेकर गुस्सा है. दोनों के बीच छिड़ी ये जंग ऑडियंस को काफी एंटरटेन कर रही है.

