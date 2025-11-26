scorecardresearch
 

बिग बॉस 19 में दीपक चाहर की बहन, सपोर्ट में उतरे क्रिकेटर्स, युजवेंद्र चहल-सुरेश रैना ने किया चीयर

मालती चाहर 'बिग बॉस 19' की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं. मालती टॉप 8 में पहुंच चुकी हैं. उन्हें अब भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए फैंस से वोट्स भी मांग रहे हैं.

मालती चाहर को मिला क्रिकेटर्स का सपोर्ट (Photo: Instagram @maltichahar)
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर शो में तड़का लगा दिया था. शुरुआत से वो बिंदास होकर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं. मालती टॉप 8 में जगह बना चुकी हैं. उन्हें शो का विनर बनाने के लिए पूरी क्रिकेट आर्मी एक हो गई है. भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े खिलाड़ी मालती को सपोर्ट कर रहे हैं. 

मालती के सपोर्ट में क्रिकेटर्स

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सिर्फ दो हफ्ते ही बाकी हैं. सभी खिलाड़ियों को उनके फैंस का सपोर्ट मिल रहा है. मगर मालती चाहर के सपोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी आगे आकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं.

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, सरेश रैना, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, तिलक वर्मा, शिवम दुबे समेत कई बड़े खिलाड़ियों ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर मालती के लिए वोट अपील की है और फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वो मालती को ज्यादा से ज्यादा वोट करके उन्हें शो का विनर बनाएं. 

कैसा रहा मालती का गेम?
बिग बॉस की बात करें तो इस समय शो में टिकट-टू-फिनाले टास्क चल रहा है. शो के फिनाले में पहुंचने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हर कोई अब गेम में एक्टिव दिखाई दे रहा है. अब फिनाले में कौन अपनी जगह बनाता है ये भी देखने वाली बात होगी. 

मालती के गेम की बात करें तो जब वो शो में आई थीं तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला सभी से पंगे लिए थे. मालती ने किसी से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा था. मगर फिर अचानक बीच में उनका गेम थोड़ा ठंडा पड़ गया था. मगर मालती ने अब फिर से गेम में पकड़ बना ली है. वो गेम में काफी एक्टिव हैं. देखने वाली बात होगी कि वो गेम में कितना आगे तक जाती हैं. 
 

