scorecardresearch
 

Feedback

BB19: मालती चाहर ने किया एक्सपोज, तान्या मित्तल की हुई बोलती बंद, अमीरी दिखाना करेंगी बंद?

बिग बॉस 19 में दूसरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आईं मालती चाहर ने तान्या की फेक पर्सनैलिटी को एक्सपोज किया. तान्या ने भी जवाब देते हुए खुद का बचाव करने की कोशिश की. लेकिन मालती की तीखी बातों के बाद वो चुप हो गईं. देखना होगा इन खुलासों के बाद तान्या की गेम में क्या बदलाव आता है.

Advertisement
X
तान्या को मालती ने दिखाया आईना (Photo: Instagram @maltichahar/tanyamittalofficial)
तान्या को मालती ने दिखाया आईना (Photo: Instagram @maltichahar/tanyamittalofficial)

बिग बॉस 19 में मालती चाहर की एंट्री हुई है. वो शो की दूसरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं. घर में आते ही मालती ने तान्या से पंगा ले लिया है. मालती ने तान्या की 'हवाबाजी' को एक्सपोज किया है. उनकी फेक पर्सनैलिटी को नेशनल टीवी पर रिवील करने की कोशिश की. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या एक्ट्रेस से पब्लिक का रिव्यू पूछती हैं.

तान्या को मालती ने दिया रिव्यू
तान्या ने कहा- बाहर मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं? मालती का तीखा जवाब और उनका रिव्यू सुनकर तान्या को मिर्ची लग जाती है. तान्या ने ये तक कह दिया कि अबसे वो कुछ नहीं बोलेंगी. मालती ने तान्या को बताया कि उनकी साड़ी की बातें हो रही हैं. वो कहती हैं- तुम्हारे पुराने वीडियो दिख रहे हैं. तुम जो कह रही हो, अगर वो सच नहीं है तो सब चीजें बाहर आ रही हैं. आप कैसे दिख रहे हो, वो सामने आ रहा है. तुमने कहा कि साड़ी पहनकर सब किया, लेकिन तुम्हारी मिनी स्कर्ट में भी वीडियो सामने आई है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

तान्या की हुई बोलती बंद
''तुम्हारे बिजनेस के बारे में बात हो रही है. क्योंकि तुमने क्या बिजनेस किया वो तुम नहीं बताती हो. तुम्हारे स्ट्रगल की कहानियों पर बात होती है. अगर तुम घर से बाहर नहीं निकलीं तो स्ट्रगल कैसे किया?'' तान्या ने कहा कि उनकी कही सारी बातों पर रिसर्च हो रही है. लेकिन बकलावा खाने वाली चीज तो उन्होंने की थी. मालती ने ये भी कहा कि वो चुप नहीं होती हैं. तान्या के इस दौरान एक्सप्रेशंस देखने लायक थे. मालती ने जिस तरह तान्या को सच का आईना दिखाया है इससे बीबी ऑडियंस खुश हुई है.

Advertisement

तान्या ने दिखाई अमीरी, हुईं ट्रोल
इससे पहले कुनिका सदानंद, नेहल ने तान्या को फेक कहा था. लेकिन वीकेंड का वार में नेहल की क्लास लगाई गई. उन्हें तान्या से ओब्सेस्ड बताया गया. वहीं तान्या को बैशिंग नहीं मिली. शो को 1 महीना हो गया है. लेकिन तान्या के दावों पर अभी तक सलमान ने रिएक्ट नहीं किया है. उन्हें रोस्ट जरूर किया है. बिग बॉस में अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव ने तान्या का मजाक उड़ाया था. इससे तान्या नाराज हो गई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

tanya mittal farhana catfight
BB में 'तांडव', UP के छोरे का फूटा गुस्सा, तान्या-फरहाना के बीच कैटफाइट 
Bigg boss 19 News
'बिग बॉस 19' में मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री, कौन हुआ बेघर? 
Tanaya Amaal mallik
मलिक फैमिली की बहू बनेंगी तान्या मित्तल? डब्बू मलिक का आया रिएक्शन 
nehal tanya
Bigg Boss में हंगामा, Nehal-Tanya के बीच छिड़ी जंग, फिर... 
अमाल मलिक-नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_/amaal_mallik)
'तुम्हारी बांहों में सोना...', अमाल के प्यार में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम? हैरान हुईं तान्या 

देखना होगा मालती से सच्चाई सुनने के बाद तान्या की गेम में कितना बदलाव आता है. क्योंकि अभी तक तान्या को शो में बस 'हवाबाजी' के अलावा कुछ और नहीं करते देखा गया है. नेशनल टीवी पर अपनी अमीरी और लग्जरी लाइफ को लगातार फ्लॉन्ट करने के लिए वो ट्रोल हो चुकी हैं. उनके दावों में यूजर्स को सच्चाई नहीं दिखती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement