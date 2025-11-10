scorecardresearch
 

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने बिग बॉस में किया हंगामा, परेशान हुए घरवाले, प्रणित संग टूटेगी दोस्ती?

इमोशनल वीकेंड का वार के बाद अब बिग बॉस में मालती चाहर ने हंगामा मचा दिया है. मालती जानबूझकर घरवालों से पंगे ले रही हैं. फरहाना संग उनकी कैटफाइट देख हर कोई इरिटेट होता दिखा.

मालती चाहर ने घरवालों से लिए पंगे (Photo: Instagram @maltichahar)

बिग बॉस के फिनाले में अब सिर्फ 1 महीना बचा है. शो जैसे-जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है उतनी तेजी से घरवालों के बीच के रिश्ते भी बदल रहे हैं. इमोशनल वीकेंड का वार एपिसोड के बाद अब शो में बड़ा बवाल हो गया है. मालती चाहर और फरहाना भट्ट आपस में भिड़ गई हैं. 

मालती ने शो में किया हंगामा

शो के नए प्रोमो वीडियो में मालती चाहर का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. मालती अपने दोस्तों संग भी पंगे ले रही हैं. मालती ने दोस्त अमाल मलिक से कहा कि वो फरहाना भट्ट से बिल्कुल भी बात न करें. उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दें. हालांकि, अमाल ने कहा कि वो किसी को बिना किसी कारण के टारगेट नहीं कर सकते. 

मालती ने फिर डायरेक्टली फरहाना से पंगा लेना शुरू कर दिया. मालती ने फरहाना से कहा- अबे ओय, जुबान बड़ी गंदी है तेरी. मालती की इस बात पर फरहाना भड़कते हुए बोलीं- ओय क्या होता है. अपने दोस्तों के साथ ये ओय यूज करो. मेरे साथ मत करो. सड़कों वाली लैंग्वेज मेरे साथ यूज मत कर. वो दिखता है तेरी बातों से. 

Advertisement

प्रणित-मालती की दोस्ती में आई दरार?

मालती दोस्त प्रणित संग भी भिड़ती दिखीं. मालती का बिहेवियर देख प्रणित निराश नजर आए. प्रणित ने मालती से कहा- तू अपने दोस्तों से चीजें ठीक नहीं कर सकती तो मुझसे क्या ही करेगी. इसपर मालती ने जबाव दिया-मुझे झगड़े करने हैं. उन्हें सुलझाना नहीं है. 

मालती की बातों से साफ जाहिर है कि वो जानबूझकर घर में हंगामा कर रही हैं और घरवालों से फुटेज के लिए पंगे ले रही हैं. मालती के इस बिहेवियर से घरवालों समेत बिग बॉस फैंस भी इरिटेट हो रहे हैं. यूजर्स प्रोमो वीडियो पर मालती को ट्रोल कर रहे हैं. लोग मालती को शो से बाहर करने की डिमांड कर रहे हैं. अब आखिर के एक महीने में घर के डायनेमिक्स किस तरह बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी.

वहीं, रविवार के एपिसोड में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बाहर हो गए हैं. अभिषेक के जाने पर अशनूर कौर फूट-फूटकर रोती नजर आईं. घर में सभी इमोशनल होते दिखे. 

