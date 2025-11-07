शोबिज की हिट जोड़ियां, बने प्यार की मिसाल, लेकिन सालों बाद टूट रहा घर

शोबिज की दुनिया में हर किसी ना किसी सेलेब की मोहब्बत परवान चढ़ती है. कई लोग पार्टनर संग घस बसाते हैं. वहीं कई कपल के अलग होने की चर्चा होती है. इन दिनों शोबिज की दुनिया के कई ऐसे कपल हैं, जिनके तलाक की चर्चा हो रही है. ये वही कपल हैं, जिनकी मोहब्बत से लोगों को मोहब्बत हो गई थी. इसलिए इनके सेपरेशन और तलाक की खबरें शॉकिंग लगती हैं.

माही विज-जयभानुशाली

माही विज और जय भानुशाली को टेलीविजन का पावर कपल माना जाता है. जय और माही 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे. टेलीविजन पर कई बार ये अपने इश्क की दांस्ता भी बयां कर चुके हैं. दोनों तीन बच्चों के पेरेंट हैं और हंसी-खुशी जिंदगी बिता रहे थे. लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनके तलाक की खबरें आ रही हैं. फैन्स ये जानकर हैरान है कि आखिर शादी के 14 साल बाद ये कपल क्यों अलग हो रहा है. फिलहाल जय या माही में से किसी ने भी तलाक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

नील भट्ट-ऐश्वर्या शर्मा

नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मोहब्बत 'गुम है किसी के प्यार में' शो से शुरू थी. कुछ दिनों की डेटिंग के दोनों ने साधारण तरीके से शादी कर ली. इसके बाद दोनों को बिग बॉस 17 में साथ देखा गया. शो में नील आदर्श पति और बेटा लगे. वहीं ऐश्वर्या एक तेज तर्रार पत्नी के रूप में दिखीं. शो से बाहर आने के बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने लगीं. पिछले कई त्योहारों पर ऐश्वर्या इंस्टाग्राम पोस्ट में अकेली दिखीं. वहीं नील किसी मिस्ट्री गर्ल संग नजर आए.

कहा जा रहा है कि नील और ऐश्वर्या ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है. लेकिन अब तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया गया है.

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया

'शाका लाका बूम बूम' एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने 2022 में बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया से शादी रचाई थी. 3 साल बाद दोनों के रिश्ते में आई दरार की चर्चा है. कहा जाता है कि हंसिका ने अपनी सहेली का घर तोड़कर बिजनेसमैन से शादी रचाई. अब उनकी शादी भी टूटने के कगार पर है. लेकिन हंसिका ने तलाक को लेकर कुछ नहीं कहा है.

हुनर हाली-मयंक गांधी

टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली की शादीशुदा जिंदगी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है. चर्चा है कि हुनर हाली शादी के 9 साल बाद पति मयंक गांधी से अलग हो चुकी हैं. जल्द ही उनका केस कोर्ट में शुरू होने वाला है. हुनर का डिवोर्स केस सना रईस खान देख रही हैं. तलाक की वजह से एक्ट्रेस बिग बॉस 19 का हिस्सा नहीं बन पाईं.

ये कपल भले ही तलाक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही हैं. जो कपल कभी एक-दूसरे के लिए इश्क में दीवाना था, उनका अलग होना हर किसी के लिए शॉकिंग है.

