माधुरी के शो डांस दीवाने पर कोरोना का कहर, 18 क्रू मेंबर हुए कोविड पॉजिटिव

मनोरंजन जगत इस वक्त कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहा है. कोविड के खतरे से पूरा एहतियात बरतते हुए कलाकार अपने प्रोजेक्ट शूट करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि बावजूद इसके आए दिन किसी न किसी सेलेब्रिटी के कोविड पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं. अब रियलिटी डांस शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है.

इन शो में सेलेब्रिटी माधुरी दीक्षित, तुषार कालिया, धर्मेश येलांदे बतौर जज नजर आते हैं और राघव जुयल शो को होस्ट करते हैं. शो के मेकर्स द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक, "हमारे शो डांस दीवाने से जुड़े कुछ क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्हें तत्काल ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और अभी उन्हें क्वारनटीन में रखा गया है."

"सुरक्षा से जुड़े सभी सेफ्टी प्रोसीजर्स को ध्यान में रखा गया है और उस जगह को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है जहां क्रू मेंबर्स एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे. हम अपने क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और सेहत को लगातार मॉनीटर कर रहे हैं और तय गाइडलाइन्स के हिसाब से हम सारे प्रिकॉशन्स को फॉलो करेंगे.

