Ramsetu: अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट, एक्टर ने पूछा कैसा लग रहा है?

फिल्म रामसेतु को लेकर पिछले काफी समय से बज बना हुआ था. अयोध्या में मुहूर्त शूट के बाद अब आख‍िरकार अक्षय कुमार ने फिल्म राम सेतु की शूट‍िंग शुरू कर दी है. फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. रामसेतु में एक आर्क‍ियोलॉज‍िस्ट (पुरातत्वविद्) के किरदार में अक्षय के लुक को उनकी अब तक की फिल्मों से बिल्कुल अलग रखा गया है. अपने इस लुक के बारे में अब एक्टर ने खुलकर फैंस से उनकी राय मांगी है.

अक्षय ने फिल्म में अपने लुक की पहली फोटो साझा करते हुए लिखा- ' मेरी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक और फिल्म की शूट‍िंग आज से शुरू हो गई है. #RamSetu शूट‍िंग की शुरुआत...एक पुरातत्वविद् का किरदार निभा रहा हूं. लुक पर आपकी राय के बारे में जानना चाहूंगा. ये हमेशा मेरे लिए मायने रखता है'. अक्षय के इस पोस्ट के बाद फैंस ने इंस्टाग्राम पर पॉज‍िट‍िव रिस्पॉन्स दिया है. हार्ट इमोजी, फायर इमोजी के जर‍िए फैंस ने अक्षय के लुक पर अपना समर्थन दिखाया है. वहीं कुछ ने कमेंट भी किया है.

फैंस ने क‍िया ये कमेंट

एक ने लिखा- 'ये लुक बिल्कुल शानदार है'. दूसरे ने लिखा- 'आर्क‍ियोलॉजी का अब नया चेहरा है और अब ये ऑसम से भी ऊपर है'. इनमें एक ने ये भी लिखा- 'सर विग आपपर सूट नहीं कर रहा है...आपके नैचुरल बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं'. जबकि अन्य ने लिखा- 'One of the Best Look'. फैंस के रिएक्शंस को देखें तो ओवरऑल सभी ने रामसेतु में अक्षय के नए लुक को अच्छा बताया है. अब अपने इस लए लुक के साथ अक्षय फिल्म में अपने किरदार को किस तरह जस्ट‍िफाई करते हैं ये तो फिल्म आने पर पता चलेगा.

फ‍िल्म में ये दो फीमेल एक्टर्स

मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही फिल्म की पूरी कास्ट रामसेतु के मुहूर्त शूट के लिए अयोध्या पहुंचे थे. जैकलीन फर्नांड‍िस, नुसरत भरूचा और पूरी टीम की फोटोज सोशल मीड‍िया पर छाई हुई थी. अभ‍िषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म रामसेतु भारतीय संस्कृति और ऐत‍िहास‍िक विरासत से जुड़ी कहानी को पर्दे पर लाने वाले हैं.