अगर हॉट और बोल्ड होना जुर्म है, तो मैं जिंदगीभर सजा काटने को तैयार: Poonam Pandey

Lockup शो के कंटेस्टेंट धीरे-धीरे रिवील किए जा रहे हैं. कंगना के इस शो में ज्यादातर कंट्रोवर्सियल कंटेस्टेंट्स को तवज्जो दी जा रही है. निशा रावल, मुनव्वर फारूकी के बाद अब पूनम पांडे भी इससे जुड़ने जा रही हैं. पूनम अपने गेम प्लान्स, शो को लेकर हमसे बातचीत करती हैं.

आजतक डॉट इन से बात करते हुए पूनम बताती हैं कि वे इस शो को लेकर खासी एक्साइटेड हैं. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह शो ऑफर किया जाएगा. जब मेरे पास ऑफर आया, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट से खासी प्रभावित रही. यह अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल शो होने वाला है. इतने बड़े पैमाने पर इस रिएलिटी शो को बनाया जा रहा है. कौन इससे इंकार कर सकता है.

लॉकअप को लेकर एक्साइटेड पूनम पांडे

कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए पूनम कहती हैं, सबसे मजेदार बात है कि मुझपर इस शो ने आरोप लगाया है कि मैं बोल्ड और हॉट हूं. मैं तो कहूंगी कि अगर बोल्ड और हॉट होना जुर्म है, तो मैं जिंदगीभर सजा काटने को तैयार हूं. मैं इस आरोप के लिए कभी शर्मिंदा नहीं हो सकती बल्कि मैं तो इस पर प्राउड फील करती हूं.

Im excited to share some exciting news with you! I'm a part of #LockUpp #LockUppWithKangana!

It's going to be the most fearless and biggest shows. Stay tuned for this one!

Watch it for FREE on @altbalaji and @mxplayer pic.twitter.com/d0WtRu2Exj