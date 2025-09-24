scorecardresearch
 

लेस्बियन कपल ने TV पर की सगाई-किया लिपलॉक, बिग बॉस में हुआ पहली बार, मोहनलाल ने दी बधाई

मोहनलाल के शो बिग बॉस मलयालम 7 के लेटेस्ट एपिसोड में लेस्बियन कपल अधीला और नूरा ने सगाई कर नया इतिहास रचा है. दोनों की प्रेम कहानी और सगाई सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी रही है.

कौन हैं लेस्बियन कपल अधीला और नूरा? (PHOTO: Instagram @adhila_noora/Screengrab)
मोहनलाल का शो 'बिग बॉस मलयालम 7' फैन्स को एंटरटेन कर रहा है. शो में कंटेस्टेंट हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. लेटेस्ट एपिसोड ने फैन्स को सरप्राइज कर दिया. बिग बॉस के सेट पर लेस्बियन कपल ने सगाई करके अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया. 

अधीला और नूरा ने की सगाई 
बिग बॉस मलयालम के इस सीजन लेस्बियन कपल अधीला और नूरा की एंट्री हुई. शो में लेस्बियन कपल को देखकर बाहर हड़कंप सा मच गया. मगर शो के मेकर्स विवाद से नहीं डरे. मेकर्स ने अधीला और नूरा को शो में अपनी रियलिटी दिखाने का मौका दिया. 

बिग बॉस हाउस में एंट्री लेने के कुछ दिन बाद अधीला और नूरा ने अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फैसला किया. बिग बॉस में रहकर कपल ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली. सगाई के बाद दोनों ने लिपलॉक करके एक-दूसरे पर प्यार लुटाया. अधीला और नूरा का प्यार देखकर शो के होस्ट मोहनलाल खुशी से गदगद दिखे. उन्होंने कपल को रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बधाई दी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AIH | Awesomeness is here (@awesomness_is_here_)

सोशल मीडिया पर अधीला और नूरा की तस्वीर वायरल हो रही है. इनके चाहने वाले इन्हें बधाई और दुआएं दे रहे हैं. 

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी 
अधीला और नूरा पेशे से क्रिएटर हैं. दोनों अपनी जिंदगी को एक्सपोलर कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधीला और नूरा की मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी. दोनों ने 12 क्लास की पढ़ाई साथ में की है. साथ पढ़ते-पढ़ते अधीला और नूरा दोस्त बन गए. इनकी दोस्त कब प्यार में बदल गई इन्हें खुद भी पता नहीं चला. दोनों के घरवालों के बीच भी अच्छा बॉन्ड है. परिवार ने ही इन्हें साथ पढ़ने के लिए भेजा था. हालांकि, तब उन्हें इनके रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. 

अधीला और नूरा ने अपने को दुनिया से छिपाकर रखने के बजाए, डंके की चोट पर इसका इजहार किया. आज पूरी दुनिया लेस्बियन कपल के बारे में जानती है. बिग ब़ॉस से दोनों की निजी जिंदगी को लाइमलाइट मिल रही है. शो के होस्ट और कंटेस्टेंट को भी ये जोड़ी खूब पसंद आ रही है. इधर कपल को फैन्स का भी सपोर्ट मिल रहा है. 

