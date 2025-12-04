'विदाई' सीरियल की एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर अपना घर बसाने जा रही हैं. वो कृष पाठक संग हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी सात फेरे लेंगी. कुछ दिनों पहले ही कपल ने बताया था कि उनकी शादी जल्द हो रही है. अब सारा और कृष की हल्दी की रस्में पूरी हो गई हैं जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं.

सारा-कृष की हल्दी सेरेमनी में मची धूम

कृष पाठक दरअसल 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी के बेटे हैं. कृष और सारा पिछले एक साल से डेट कर रहे थे. अक्टूबर में दोनों ने कोर्ट मैरेज करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. इसके साथ कपल ने ये भी बताया कि वो जल्द रीति रिवाजों सहित शादी भी रचाएंगे. अब, 5 दिसंबर के दिन सारा खान और कृष पाठक की शादी है, जिसकी रस्में भी धूमधाम से जारी हैं.

हाल ही में सारा और कृष की हल्दी की रस्में हुईं, जिसमें कपल ने एक-दूसरे पर खूब सारा प्यार लुटाया. दोनों ने मैचिंग आउटफिट भी पहना था. दुल्हन सारा खान का लुक हल्दी की रस्मों में काफी शानदार रहा. वीडियो में कृष और सारा एक-दूसरे संग खेलते और मस्ती करते भी नजर आए. दोनों ने साथ जमकर डांस भी किया. फैंस उनकी केमिस्ट्री को काफी पंसद कर रहे हैं. कृष और सारा की हल्दी सेरेमनी में एक्ट्रेस गौहर खान भी अपने न्यूबॉर्न बेबी और पति जैद दरबार संग दिखी. वो नए कपल को आशीर्वाद देने पहुंची.

इस सेरेमनी में कृष पाठक के पिता एक्टर सुनील लहरी नजर नहीं आए. ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल है कि क्या अपने बेटे की शादी में सुनील लहरी मौजूद रहेंगे? बता दें कि कृष के माता-पिता का तलाक उनके जन्म के 9 महीने बाद ही हो गया था. तभी से कृष की मां ने उन्हें अकेले संभाला और बड़ा किया. कृष अपनी मां का सरनेम भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अपनी मां के बेहद करीब हैं. जब कृष और सारा ने कोर्ट मैरेज की थी, तब भी उनकी मां उनके साथ शामिल थीं.

मालूम हो कि सारा खान की ये दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी साल 2010 में 'बिग बॉस' शो में आए कंटेस्टेंट अली मरचेंट के साथ हुई थी. लेकिन शादी के दो महीनों बाद ही दोनों का तलाक हो गया. अब सारा, कृष पाठक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं.

