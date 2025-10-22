फिर हंसाने आ रहा है लाफ्टर शेफ, प्रेग्नेंसी में होस्ट करेंगी भारती सिंह?

लाफ्टर शेफ्स के दो सीजन्स के सक्सेसफुल होने के बाद अब खबर है कि तीसरा सीजन भी जल्द दस्तक देने वाला है. लेकिन जबसे ये शो खत्म हुआ है, फैंस अपने पसंदीदा रियलिटी शो को बहुत मिस कर रहे हैं. पर लगता है अब फैंस को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

फिर आ रहा है लाफ्टर शेफ

खबरों के मुताबिक, मशहूर कुकिंग-कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ जल्द ही तीसरे सीजन के साथ वापसी करने वाला है, जो पिछले सीजन्स से भी ज्यादा मजेदार और मनोरंजक होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है. खबर है कि, फैंस एक बार फिर भारती सिंह को होस्ट के रूप में और सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी को शो में देखने का आनंद ले पाएंगे. हालांकि भारती अभी प्रेग्नेंट हैं तो कहना मुश्किल है कि शो उनकी डिलीवरी के बाद आएगा, या फिर इसी दौरान कॉमेडियन इसे होस्ट करती दिखेंगी. क्योंकि भारती अपने व्लॉग में बता चुकी हैं कि उनकी डिलीवरी अगले साल है.

TOI की एक रिपोर्ट को माने तो, आने वाला सीजन और भी ज्यादा मनोरंजक होने वाला है. इसमें नए सेलिब्रिटीज, मजेदार टास्क और भारती सिंह के हाजिरजवाब अंदाज का तड़का देखने को मिलेगा. शेफ हरपाल सिंह सोखी अपनी खास स्टाइल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शो में वापसी करेंगे. भारती और हरपाल की जोड़ी और उनकी मस्ती भरी होस्टिंग पहले भी शो की जान रही है. सूत्रों के मुताबिक, जन्नत जुबैर एक बार फिर शो में नजर आ सकती हैं.

भारती सिंह दे चुकी हैं हिंट

कुछ समय पहले, जब 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' खत्म हुआ था, भारती सिंह ने अपने एक व्लॉग में शूट के आखिरी दिन की झलकें दिखाई थीं. वीडियो में भारती थोड़ी इमोशनल दिखीं और उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी टीम की बहुत याद आएगी. उन्होंने कहा था, “देखते हैं अगला सीजन कब आता है. वैसे तो बोला ही गया है, मैं आपको अभी बता नहीं सकती. इसलिए मैं थोड़ी खुश हूं कि हां, हम वापस आएंगे.”

कौन थे 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' के विनर्स?

करण कुंद्रा और एल्विश यादव ने लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 की ट्रॉफी अपने नाम की थी, जबकि अली गोनी और रीम शेख रनर-अप बने. ग्रैंड फिनाले बहुत ही हाई नोट पर शूट किया गया था. कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह और रुबीना दिलैक-निया शर्मा, सुदेश लहरी की जोड़ी ने खूब एंटरटेन किया था. वहीं विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की नोकझोंक दर्शकों की फेवरेट रही.

इस शो को इतना पसंद किया गया था कि इसने टीआरपी की लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना रखी थी.

