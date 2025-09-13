कुमार सानू संग लिवइन में थीं कुनिका, सिंगर के बेटे ने मारा ताना, कहा- मेरी मां...

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इन दिनों हेडलाइंस में छाई हुई हैं. सलमान खान के शो पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं. एक्ट्रेस सिंगर कुमार सानू संग रिश्ते में थीं, लेकिन उन्हें प्यार में धोखा मिला. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस के बेटे अयान ने उनके रिश्ते को टॉक्सिक बताया. अपने पिता की इमेज खराब होता देख जान कुमार सानू से रहा नहीं गया. जान ने वीडियो शेयर कुनिका और उनके बेटे अयान पर तंज कसा है.

क्या बोले जान कुमार सानू

जान कुमार सानू ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मेरी मम्मी ने बचपन से बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई हैं. इनमें से एक लाइफ लेसन ये भी है कि सच बोल दो. सच से क्या होता है, उस टाइम आपको डांट पड़ेगी या तो आपको दुत्कारा जाएगा. पर वो मुद्दा उधर ही खत्म हो जाएगा और आपका मन भी हल्का हो जाएगा कि यार मैंने आज सच बोला.

आगे वो कहते हैं कि झूठ बोलते हो तो क्या होता है न एक झूठ को छिपाने के लिए 2 बोलने पड़ते हैं. 2 को ढंकने के लिए 10 बोलने पड़ेंगे. 10 को ढंकने के लिए 100 बोलने पड़ेंगे. इससे क्या होता है न कि आप पोथलॉजिकल लायर बन जाते हो. फिर आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने किसको कौन सा झूठ बोला है. इसलिए सच बोलना अच्छा होता है. आप जितने भी डब्बा वाले, टिफिन वाले, चाय वाले कम्यूनिटी से अपना PR प्रचार करो. सच सामने आकर रहेगा.

'मेरी मम्मी ने ऐसी जिंदगी जी नहीं है, जिसके लिए मुझे अपनी छवि को ठीक करना पड़े. पिता का नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां मम्मी ने नहीं की है. ये मम्मी का सच है.'

कैप्शन में कही ये बात

जान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए PR प्रचार. समय जितनी पुरानी एक स्टोरी. पूरा वीडियो देखना दोस्तों. उन्होंने हैशटैग में BB 19 भी लिखा. इससे पहले जान कुमार सानू ने कुनिका सदानंद के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया था.

फिलहाल कुनिका तो घर के अंदर हैं. देखते हैं कि उनके बेटे अयान, जान कुमार सानू के आरोपों का किस तरह जवाब देते हैं.

