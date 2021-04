वह कॉमेडियन, जिसे कॉमेडी करने के लिए जाना पड़ा जेल, क्या थी वजह?

कीकू शारदा कॉमेडी जगत का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो से देश-दुनिया में काफी प्रशंसा इकट्ठा की थी. अपनी कॉमेडी के बल पर लोगों को खूब हंसाने वाले कीकू एक बार जेल भी जा चुके हैं. उन्हें डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह का मजाक उड़ाने के चलते यह सजा सुनाई गई थी.

कीकू पर राम रहीम के फॉलोवर्स की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया, लेकिन बाद में उन्हें बेल भी मिल गई थी. कॉमेडी जगत में बड़ा नाम कीकू को उस समय मुंबई में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए के तहत कार्रवाई की गई थी.

Actor Kiku Sharda has been sent to 14 days of judicial custody for mimicking Baba Gurmeet Ram Rahim Singh.

इस वजह से गए थे जेल

पुलिस ने बताया था कि कीकू के खिलाफ उदय सिंह नामक डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी. कीकू पर आरोप था कि उन्होंने कॉमेडी शो के दौरान एमएसजी-2 मूवी को लेकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का मजाक उड़ाया है.

गिरफ्तारी के बारे में मीडिया संग बातचीत में कीकू ने माफी मांगते हुए कहा था कि उन्होंने यह एक्ट चैनल के डायरेक्शन और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के कहने पर किया था. मुझे एक ड्रेस दी गई थी, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी और एक्ट डायरेक्ट करके बताया. मुझे इसके लिए दोषी बताया और केस फाइल किया, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं हुआ, खासकर टीवी चैनल को.

मांगी थी कीकू ने माफी

कीकू शारदा ने कहा था कि उनका मकसद केवल दर्शकों का मनोरंजन करने का था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. साल 2015 दिसंबर में कीकू शारदा ने ट्विटर पर माफीनामा जारी करते हुए लिखा था, "दोस्तों, जो एक्ट मैंने किया वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया था. मैं गुरमीत राम रहीम जी और उनके फॉलोअर्स से माफी मांगता हूं, खुशियां बांटते चलें."

Doston the act on TV was not to hurt anyone's feelings. My apologies to @Gurmeetramrahim ji and his followers. Let's spread happiness. 🙏