अपनी मां का आखिरी फोन कॉल नहीं उठा पाए थे कीकू शारदा, दिवंगत पेरेंट्स को याद कर हुए इमोशनल

अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' आते ही छा चुका है. शो में कंटेस्टेंट्स का जोश और मस्ती फैंस को बेहद पसंद आ रही है. लेकिन हाल ही में शो के एक एपिसोड ने अचानक मस्ती भरे माहौल को बदल दिया. रेसलर संगीता फोगाट के ससुर की निधन की खबर से सभी हैरान हो गए. इसी दौरान कॉमेडियन कीकू शारदा की भी आंखें अपने दिवंगत माता-पिता को याद कर नम हो गई.

दिवंगत माता-पिता को याद कर क्या बोले कीकू शारदा?

कीकू शारदा को आमतौर पर सभी ने हंसते-हंसाते देखा है. उनकी कॉमिक टाइमिंग कई सालों से हिट है. 'राइज एंड फॉल' में भी उन्होंने वही फ्लेवर कायम रखा था. लेकिन जिस वक्त संगीता फोगाट को अपने ससुर के निधन की खबर मिली, तब कीकू शारदा भी खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए. उन्होंने उस पल को याद किया जब वो आखिरी बार अपनी मां से बात नहीं कर पाए थे.

कीकू शारदा ने रोते-रोते बताया, 'मैं दो साल पहले अमेरिका में था और तभी मेरी मां गुजर गई थीं. इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है. आप एयरपोर्ट पर हैं, आप एक्टर हैं और लोग उस दौरान अपने पास एक फोटो मांगने के लिए आते हैं. मैंने अपनी मां के आखिरी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया था.'

क्यों मां का आखिरी फोन कॉल नहीं उठा पाए थे कीकू शारदा?

कीकू शारदा ने आगे अपनी मां के आखिरी फोन कॉल ना उठाने की वजह भी बताई. कॉमेडियन ने कहा, 'मैं अमेरिका में काम कर रहा था. मैंने सोचा कि मैं उन्हें कल कॉल कर लूंगा क्योंकि मैं उस वक्त बिजी था और अगले ही दिन वो इस दुनिया से चली गई थीं. उनके जाने के 45 दिन बाद मेरे पिता का भी निधन हो गया. वो मेरी मां के जाने का गम सहन नहीं कर पाए.'

'एक उम्र के बाद आपका पार्टनर आपके लिए सबकुछ बन जाता है. मुझे सभी की जिंदगी का नहीं पता, लेकिन प्लीज आप अपने करीबी लोगों से रिश्ते बनाएं रखें, उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें कॉल करें और उनसे हमेशा टच में रहें.' कीकू की बातें वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को रुला गईं. बता दें कि 'राइज एंड फॉल' में कीकू शारदा के अलावा पवन सिंह, अर्जुन बिजलानी, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, आदित्य नारायण, धनश्री वर्मा जैसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स भी शामिल हैं.

