13 साल बाद कॉमेडियन कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल शर्मा शो? तोड़ी चुप्पी, बोले- टीम...

राइज एंड फॉल से कीकू शारदा का सफर खत्म हो चुका है. वो शो की ट्रॉफी जीतने से चूक गए हैं. हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि कीकू 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' छोड़ सकते हैं. जिससे उनके फैन्स काफी परेशान हो गए थे. अब कॉमेडियन ने सारी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

कीकू ने छोड़ा कपिल शर्मा शो?

'राइज एंड फॉल' से बाहर आते ही कीकू ने कपिल शर्मा शो छोड़ने को लेकर उड़ रही अफवाहों पर बात की है. इंडिया टुडे संग बातचीत में उन्होंने कहा कि हम जल्दी शूट शुरू करेंगे. टेलीकास्ट की सही तारीख अभी नहीं पता, लेकिन ये नवंबर में किसी समय होनी चाहिए.

कीकू ने कहा कि वो कभी भी कपिल और टीम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो साथ में बहुत मजा करते हैं. कीकू कहते हैं कि लोग बहुत परेशान थे और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी. क्योंकि मैं पहले ही शो के लिए लॉक था. मुझे भी नहीं पता ये खबर कैसे फैली. जब मैं बाहर आया तो पता चला कि ये फैल गई थी कि मैं शो छोड़ रहा हूं. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. मैं कपिल के साथ 13 साल से काम कर रहा हूं. मैं उनसे और शो दोनों से बहुत प्यार करता हूं. मैंने इतना सारा काम छोड़ दिया है सिर्फ इस शो के लिए और मैं इसे नहीं छोड़ रहा.

आगे उन्होंने कहा कि मुझे ये शो बहुत पसंद है. जब आप स्टेज पर जाते हो, जोक्स बनाते हो, लोगों और सेलिब्रिटीज से इतने खुलकर बात करते हो वो मजा कुछ ऐसा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता. हंसी, कनेक्शन, एनर्जी... ये तो नशे की तरह है.

राइज एंड फॉल से मिली क्या सीख?

राइज एंड फॉल को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे वाकई में मजा आया. मैं ये भी कहूंगा कि ये अनुभव थका देने वाला था, लेकिन साथ ही उत्साहजनक था. ये एक मजेदार यात्रा थी, साथ ही ये कठिन था. मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई आसान सफर था, लेकिन मैंने खुद का आनंद लिया, क्योंकि मैंने इस माहौल में लोगों के सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा.

कीकू के बयान से उनके फैन्स को राहत मिली है. लोग हमेशा उनकी कॉमिक टाइमिंग और कपिल शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं. उनके 13 साल लंबे सफर ने उन्हें टीवी की दुनिया का जाना-माना चेहरा बना दिया है और इस शो के प्रति उनकी लगन मनोरंजन के प्रति उनके जुनून को दर्शाती है.



