कीकू शारदा ने कपिल शर्मा का साथ छोड़ अशनीर ग्रोवर से मिलाया हाथ? जानें सच

कीकू शारदा लंबे समय से कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से जुड़े हैं. लेकिन हाल ही में आई खबर ने फैंस के होश उड़ा दिए. कहा गया कि वो शो छोड़ने वाले हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कंफर्मेशन अर्चना पूरन सिंह ने दी.

किकू ने छोड़ा नहीं है शो (Photo: Instagram @archanapuransingh @kikusharda)
एक्टर-कॉमेडियन कीकू शारदा कपिल शर्मा के शो से सबसे लंबे समय तक जुड़े कलाकारों में से एक हैं. कपिल शर्मा से झगड़ा हो या कोई और वजह, कई लोग शो से क्विट करके गए लेकिन कीकू ने कभी साथ नहीं छोड़ा. अब जब हाल ही में कीकू के शो को अलविदा कहने की बातें सामने आई तो फैंस के बीच हलचल मच गई.

हाल ही में खबर आई कि वो रियलिटी शो "राइज एंड फॉल" में शामिल होने जा रहे हैं. साथ ही कहा गया कि उनका कृष्णा अभिषेक से झगड़ा भी हो गया. लेकिन आपको बता दें, कि कीकू ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नहीं छोड़ा है. इसकी कंफर्मेशन अर्चना पूरन सिंह ने दी. 

अर्चना ने किया अफवाहों को खारिज

"द ग्रेट इंडियन कपिल शो" से लंबे वक्त से जुड़ी अर्चना पुरन सिंह ने स्क्रीन को बताया कि कीकू शारदा अभी भी टीम के साथ हैं. उन्होंने कहा कि, "ये बिलकुल भी सही नहीं है." वहीं एक सोर्स ने बताया कि कीकू ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले शो की शूटिंग पूरी कर ली है. और वो आने वाले एपिसोड्स में दिखाई भी देंगे.

हाल के एक एपिसोड में कीकू शारदा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्ववी कपूर के साथ सर्किट का किरदार निभाया. यहां उनके साथ कृष्णा अभिषेक नहीं बल्कि डॉक्टर संकेत भोसले दिखाई दिए. इस वजह से कहा गया कि दोनों के बीच झगड़ा हुा है, लेकिन सोर्स ने साफ किया कि ये झगड़ा असल में कृष्णा और किकु के बीच मेहमानों के लिए किया गया एक प्रैंक था. और इसके बाद वो बाकी एपिसोड्स की शूटिंग भी कर चुके हैं.

कब से शुरू होगा शो?

मालूम हो कि, किकू शारदा का नाम 'राइज एंड फॉल' के लिए कंफर्म हो चुका है. उनका प्रोमो भी सामने आ चुका है. इस शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं. कीकू ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि वो लंबे समय बाद रिएलिटी शो कर रहे हैं. शो में वो काफी लोगों को नहीं जानते हैं, इसलिए ये उनके बेहद नया एक्सपीरियंस होगा. ये शो 6 सितंबर से शुरू होने जा रहा है.   

---- समाप्त ----
