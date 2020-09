KBC: सेटबैक का जवाब कमबैक से देने जा रहे अमिताभ, बोले- 'वापस आना पड़ता है'

पॉपुलर रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 12 आज यानी सोमवार 28 सितंबर से ऑन एयर होने वाला है. कोरोना काल में केबीसी का लौटना फैंस के लिए और इस गेम से लाखों रुपये जीतकर जाने वाले लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. ऐसे में शो शुरू होने से पहले शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने इस पर‍िस्थ‍िति से मेल खाती एक शानदार कव‍िता सुनाई है. सोनी टीवी ने अपने ऑफिश‍ियल ट्व‍िटर हैंडल से केबीसी के इस प्रेरणादायक कव‍िता का वीड‍ियो शेयर किया है.

यूं तो अमिताभ अपनी कव‍िताओं को पर्सनल ट्वीट्स के जर‍िए भी साझा करते रहते हैं, लेक‍िन केबीसी के लिए उनकी यह कव‍िता बेहद खास है. अमिताभ ने इसके जर‍िए केबीसी में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स का मनोबल बढ़ाया है.

Kismat se har panne par, Kismat likhwana padta hai, Wapas aana padta hai. Watch AB recite the opening poem of #KBC12. #KaunBanegaCrorepati starts tonight 9pm only on Sony TV.@SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/BxIgkD4dEC