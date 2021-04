पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हुआ कोरोना, एक्ट्रेस कविता कौशिक बोलीं- लोगों ने उन्हें समझा नहीं

देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इसके साथ ही कई बॉलीवुड सितारों ने भी ट्वीट कर उनके बेहतर होने के लिए ट्वीट किया है. वहीं, एक्ट्रेस कविता कौशिक का ट्वीट वायरल हो रहा है.

कविता कौशिक के ट्वीट ने खींचा लोगों का ध्यान

इसी बीच एक्ट्रेस कविता कौशिक ने एक ट्वीट किया जो काफी वायरल हो रहा है. कविता का यह ट्वीट किस ओर इशारा कर रहा है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों से उन्होंने अपने मन की बात कही है. कविता ने लिखा है, "तुम डॉ. मनमोहन सिंह को न समझ पाए न वैल्यू कर पाए, किसी और को क्या ही करोगे? प्यारे देशवासियों?" इसके साथ ही कविता कौशिक ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है.

तुम Dr Manmohan Singh को ना समझ पाए ना value कर पाए किसी और को क्या ही करोगे प्यारे देशवासियों 🙏 — Kavita Kaushik (@Iamkavitak) April 19, 2021

Get well soon #ManmohanSingh ji.. Prayers and bests for a speedy recovery! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 19, 2021

दीया मिर्जा, स्वरा भास्कर समेत ऋचा चड्ढा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

Get well soon Dr. Manmohan Singh 🙏🏻🙏🏻 — Dia Mirza (@deespeak) April 19, 2021

Get well soon Dr Manmohan Singh 🙏❤️ — TheRichaChadha (@RichaChadha) April 19, 2021

Wishing #DrManMohanSingh ji speedy recovery 🙏🙏 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 19, 2021

उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर लिखा, "पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह कोविड-19 से जल्द स्वस्थ हों, यही कामना करती हूं. आपके लिए दुआएं."

Wishing former PM, Dr. #ManmohanSingh ji a speedy recovery from Covid-19. #GetWellSoon

Prayers and best wishes 🙏 — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) April 19, 2021

फैन्स कर रहे रिएक्ट

कविता के इस ट्वीट पर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए ट्वीट कर रहे हैं तो कुछ कविता को ही ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर ने कविता पर निशाना साधते हुए लिखा है कि कृपया आप ज्यादा ज्ञान न दें, सब आपकी तरह मूर्ख नहीं होते. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि आप बहुत ज्यादा अकलमंद लगते हो.

Aap bohot jaya aklmand he lagta he — Aakibjaved (@Aakibja42264401) April 19, 2021

रविवार को लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठ्ठी

कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिठ्ठी लिकखर कहा था कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग-अलग वैक्सीन को लेकर क्या आदेश हैं और अगले छह महीनों में डिलीवरी होने का क्या स्टेटस है? उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह संकेत देना चाहिए कि पारदर्शी फॉर्मूले के आधार पर राज्यों में उनकी अपेक्षित आपूर्ति को कैसे वितरित किया जाएगा?