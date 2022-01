BB15: Kavita Kaushik ने Pratik Sehajpal को बताया 'मैंने प्यार किया के यंग सलमान खान', कही ये बात

एक्टर प्रतीक सहजपाल टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 15' में एक मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं. वह अपना गेम प्लानिंग और सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं. इस बार शो की ट्रॉफी जीतने के आसार प्रतीक के अलावा निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी, राखी सावंत, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, रश्मि देसाई और देवोलीना में नजर आ रही है. देखना होगा कि आखिर कौन इस साल शो को जीतता है.

प्रतीक सहजपाल की फैन फॉलोइंग दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. अक्सर ट्विटर पर वह ट्रेंड भी करते नजर आते हैं. बेबाक तरीके से बोलना और अपनी बात को मजबूती से रखना दर्शकों का इनका काफी पसंद आता है. हाल ही में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट कविता कौशिक ने प्रतीक सहजपाल की तरीफ करते हुए उन्हें 'यंग सलमान खान' बताया है.

There is this new guy all over instagram clips n Tv, who looks like young Salman of "Maine pyaar kiya" times, infact more contemporary and funky ! Pratik !! Looks completely like a Star in the making !!