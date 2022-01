Shehnaaz Gill ने Katrina को बताया 'पंजाब की कटरीना कैफ', विक्की कौशल से कनेक्शन

दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से ही शहनाज गिल गायब सी हो गई थीं. वह हीलिंग टाइम ले रही थीं, लेकिन अब इन्होंने एक धमाकेदार वापसी की है. हाल ही में यह यशराज मुखाते के वीडियो में नजर आईं. इसके अलावा सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रतनानी के लिए शहनाज ने शूट किया है. सिंगर और देश की धड़कन शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर भी अपनी वापसी दर्ज करा ली है. अब एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कटरीना कैफ को 'पंजाब की कटरीना कैफ' बुलाती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही वह विक्की कौशल से जुड़ा तर्क भी दे रही हैं.

शहनाज का वीडियो वायरल

शहनाज गिल आज इंडिया की मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटीज में शुमार की जाती हैं. कुछ सालों पहले तक शहनाज इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की हर कोशिश कर रही थीं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थीं. 'बिग बॉस 13' के बाद से शहनाज की किस्मत चमकी और आज वह टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. खुद को 'पंजाब की कटरीना कैफ' भी बुलाती थीं जो नाम सलमान ने इन्हें दिया था, लेकिन आज यह खुद को 'इंडिया की शहनाज गिल' कहती हैं, क्योंकि कटरीना जो असल में 'पंजाब की कटरीना कैफ' बन चुकी हैं.

That Logic @ishehnaaz_gill ✨🤩 But that was hard for Yashraj to get 😁#ShehnaazGillXYashraj #ShehnaazGill pic.twitter.com/Wdm9PZMrgm