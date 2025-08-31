कपिल शर्मा की 'ऑन-स्क्रीन वाइफ' संग हुई बदसलूकी, कार को भीड़ ने घेरा, बोलीं- पहली बार...

कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में उनकी 'ऑन-स्क्रीन' पत्नी बनीं सुमोना चक्रवर्ती के साथ एक हैरान करने वाला वाकया हुआ है. एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि मुंबई में दिनदहाड़े प्रदर्शनकारियों द्वारा उनकी गाड़ी को दो बार घेरा गया जिससे वो डर गई़ं. सुमोना ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए इस बात को शेयर किया है.

आखिर सुमोना चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ?

सुमोना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात सामने रखने से पीछे नहीं हटती हैं. 'कपिल शर्मा शो' के कारण उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफी उछाल आया है. ऐसे में सुमोना को मुंबई में हुई परेशानी सुनकर फैंस चौंक गए हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि वो मुंबई के कोलाबा से फोर्ट की तरफ जा रही थीं, तभी उनपर अचानक प्रदर्शनकारियों ने हमला किया. उनके साथ ऐसा एक नहीं, बल्कि दो बार हुआ और ये सबकुछ सिर्फ 5 मिनट के भीतर घटा.

सुमोना ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनके साथ ये सबकुछ दिनदहाड़े साउथ मुंबई में हुआ जिससे वो घबरा गई हैं. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुंबई का मेरा सफर मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है. खासकर मैं साउथ मुंबई में खुद को हमेशा से महफूज महसूस करती आई थी. लेकिन आज, दिन-दहाड़े अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे, पहली बार डर का एहसास हुआ, एकदम असुरक्षित महसूस किया, बिल्कुल कमजोर.'

मुंबई में सुरक्षा को लेकर क्या बोलीं सुमोना?

सुमोना आगे लिखती हैं कि वो आज लकी हैं क्योंकि उनके साथ गाड़ी में उनका एक दोस्त शामिल था. अगर वो अकेली होतीं, तो शायद बात कुछ और होती. वो इस पूरे वाकया का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहती थीं. लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वहां मौजूद प्रदर्शनकारी और ज्यादा ना भड़क उठें.

सुमोना ने आखिरी में लिखा, 'एक टैक्स चुकाने वाली नागरिक के तौर पर, एक महिला के तौर पर, और एक मुंबईप्रेमी के तौर पर, आज दिल वाकई परेशान है. हमें इससे बेहतर हक चाहिए, ना केवल शहर से, बल्कि उस सिस्टम से जो हमारी हिफाजत का वादा करता है. अपने शहर में खुद को सुरक्षित महसूस करना हमारा हक है.'

बात करें सुमोना के प्रोजेक्ट्स की, तो वो आखिरी बार कलर्स टीवी के स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में नजर आई थीं. जहां उनका सफर उतना खास नहीं था जितनी उनके फैंस ने उनसे उम्मीद की थी. अब एक्ट्रेस के अगले प्रोजेक्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

