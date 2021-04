कपिल शर्मा को पसंद आया कीकू शारदा के बेटे का रैप सॉन्ग, तारीफ में कही ये बात

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और वह सोशल मीडिया पर अपने फैन्स और कलीग्स का जमकर सपोर्ट करते नजर आते हैं. मंगलवार को कपिल शर्मा ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर अपने कलीग कीकू शारदा के 12 वर्षीय बेटे के प्रति प्यार जाहिर किया. मालूम हो कि कीकू शारदा के बेटे एक रैप सॉन्ग गाया है जिसे उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया है. कीकू ने अपने फैन्स से अपील की कि वो उनके बेटे सूर्या के प्रति अपना प्यार जाहिर करें.

कीकू शारदा ने अपने बेटे का गाना शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, "अपने 12 साल के बेटे का गाना शेयर कर रहा हूं. प्लीज उसके प्रति थोड़ा प्यार जाहिर कीजिए. शौर्य शारदा. आज का ही दिन है." कीकू के ट्वीट पर जैसे ही कपिल शर्मा की नजर पड़ी तो वह काफी एक्साइटेड हो गए और साथ ही साथ उन्होंने भी शौर्य के प्रति अपने प्यार का इजहार ट्विटर पर कर दिया.

Sharing my 12 year olds song,,,,please show him some love 🙏🏻❤️. Shaurya Sharda - This Is The Day (Official Music Audio) https://t.co/GXGWc6XXyF via @YouTube