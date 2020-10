इलाज के बाद घर लौटे कपिल देव, कपिल शर्मा बोले- वेलकम बैक पाजी

पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के ठीक होकर वापस लौट आने के बाद कॉमेडी किंग कपिल देव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. कपिल शर्मा ने सुरेश रैना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "वेलकम बैक पाजी. रब हमेशा तंदरुस्त और खुश रखे. बता दें कि कपिल देव की सफल आपातकालीन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हुई है.

सर्जरी के बाद कपिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन सभी प्रशंसकों के प्रति आभार प्रकट किया. कपिल ने लिखा, "मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं. तेजी से स्वस्थ होने के रास्ते पर हूं. धन्यवाद." बता दें कि कपिल शर्मा के शो पर कपिल देव कई बार आ चुके हैं और कपिल देव की कॉमिक टाइमिंग भी कमाल की है.

Welcome back paji 🥳 rabb hamesha tandrust aur khush rakhe 🙏 love n regards always https://t.co/NQwtXwpSOl